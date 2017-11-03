On binler uğurladı

ŞEHİT Uzman Çavuş Gökhan Kurak (28) için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde tören düzenlendi. Törene yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Kurak, aile mezarlığında toprağa verildi. Şark görevi 8 ay sonra bitecek olan şehit Kurak, uzman çavuş olmadan önce düğünlerde keman ve saz çalıyor, kardeşi de şarkı söylüyordu. Bir süre önce evlenmek istediğini ailesine söyleyen Kurak, öncesinde de ev almak için para biriktiriyordu.



1.5 YILLIK EVLİYDİ

Şehit sözleşmeli er Emre Karaarslan (24) için Bursa’nın Osmangazi ilçesinde tören yapıldı. Törene şehidin babası İhsan Karaarslan, annesi Naciye Karaarslan, kardeşleri, eşi Ezgi Helin Karaarslan ile binlerce kişi katıldı. Şehidin 1.5 yıl önce evlendiği eşi güçlükle ayakta durabildi. Şehit, Kestel’de defnedildi.



PARKASIYLA SAF TUTTU

Şehit sözleşmeli er Sercan Kara’nın (26) cenazesi Isparta Gelendost’ta toprağa verildi. Yaklaşık 10 bin kişi, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Baba Menderes Kara, oğlunun askeri parkasını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Törende fenalık geçiren anne Dilek Kara’ya sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Hala Yaşar Seker, “Oğlum, hainlerin kökünü kazıyıp öyle gelseydin” diye feryat etti.



KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Şehit sözleşmeli er Ömer Küçük’ün (27) cenazesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı. Şehidin annesi Ayfer Küçük, oğlunun cenazesi alana getirilirken fenalık geçirdi. Şehidin, geçen yıl Hakkâri’nin Dağlıca bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İrfan Mert’in kuzeni olduğu belirtildi.



‘ASKERE GİDECEĞİM’

Şehit sözleşmeli er Tayfun Kavun (26), Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Hakkâri’de 3 yıldır görev yapan Tayfun Kavun’un babası Recep Kavun, “Canım oğlum vatan sağ olsun, gerekirse ben de askere gideceğim. Onun yerini ben dolduracağım. İnanmıyorum öldüğüne, o ölmedi” diye konuşurken, şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.



‘AĞLAMAYACAĞIM YAVRUM’

Şehit sözleşmeli er Erkan Karaca için Samsun’un İlkadım ilçesinde tören düzenlendi. Törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Törende oğlunun fotoğrafına sarılarak öpen Hatice Kanber, “Oğlum, ağlamayacağım yavrum. Seni güle güle göndereceğim” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Ayhan Karaca, oğlunun fotoğrafını eline alıp, kalabalığa dönerek, “İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parçası. Biricik evladım. Vatan sağ olsun” diyerek ağladı. Şehit Erkan, Çarşamba’nın Eğirikum Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.



KORUCULARA SON GÖREV

HAKKÂRİ Şemdinli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil için Derecik beldesine bağlı Toklu köyünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehit güvenlik korucuları Tekin ve Yeşil, gözyaşları arasında toprağa verildi.