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    Omzuna yaptırdığı dövme tacından etti

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 08:20Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 08:20

    Miss Martinik, yaptırdığı dövmeyi saklayınca Fransa güzellik yarışmasından çıkarıldı.

    Omzuna yaptırdığı dövmeyi yarışma sırasında kamufle ettiğinin anlaşılması üzerine Martinik güzeli seçilen Jade Voltigeur, Fransa güzellik yarışmasından çıkarıldı.

    Miss Martinik olarak 21 Temmuz'da seçilen Voltigeur'ün, aralık ayında Fransa'nın çeşitli bölgelerinden gelen güzellerin katılımıyla yapılacak Miss France yarışmasından çıkarıldığı bildirildi.

    Omzuna yaptırdığı dövme tacından etti

    Voltigeur'ün yarışmadan, omuz kısmına yaptırdığı bir dövmeyi Martinik güzellik yarışması sırasında kamufle ederek saklaması nedeniyle alındığı, yarışma koşullarına göre güzellerin dövmesinin bulunmaması gerektiği kaydedildi.

    Miss France yarışmasına Martinik'in yerine yarışmada ikinci olan Laure-Anais Abidal'in katılacağı belirtildi. Voltigeur, Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Bunun bir kovulma değil, yer değiştirme" olduğunu savundu.

    Etiketler: Fransa , Güzellik Yarışması , Dövme
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