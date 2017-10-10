Omuz atma cinayetini izleyen polisler hakim karşısında

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Kameralara yansıyan bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi hakkında "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayhan Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten 2'si hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.