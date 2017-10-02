Omurga Portföy yurt dışında yatırım turuna çıkıyor

Yıl sonuna kadar Dubai, Abu Dhabi, Bahreyn, Londra, Münih, Amsterdam, Montrö ve Zürih’i kapsayan bir roadshow’a çıkan Omurga Portföy (Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi), Türkiye’de yatırım avantajlarını ve gayrimenkul yatırım fonu pazarını anlatmayı planlıyor. Uluslararası piyasalardan çeşitli yatırımcıların ve aile ofislerinin katılacağı bu toplantılarda, farklı yatırım araçları hakkında birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bu roadshow için ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, “Yabancı yatırımcılar ile birebir görüşerek Türkiye’de yatırımın avantajlarını aktarma şansımız olacak. Hem şeffaf hem de güvenli olması nedeniyle gayrimenkul yatırım fonlarına global yatırımcılardan ciddi bir ilgi var. Yıl sonuna kadar farklı ülkelerde yatırımcı toplantılarına katılarak, yabancjı sermayeyi Omurga gayrimenkul yatırım fonlarına yönlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Eylül ayı içinde Londra’da ‘’Hedge Funds and Liquid Alternatives Investment Forum’’a katılan Omurga Portföy yönetim ekibi, 3 Ekim’de Abu Dhabi Enstitüsü Gayrimenkul Yatırımcıları Forumu’na gidecek. Roadshow ,16-18 Ekim’de Münih Eban Summit ve 17-18 Ekim’de Amsterdam’da PERE Investor Forum ile devam edecek. 6-8 Kasım’da Montrö Elite Summit, 14-15 Kasım’da ise Zürih Prestel Aile Ofisleri Forum’da özel yatırımcı toplantılarına katılım sağlayacak olan Omurga yöneticileri, 6 Aralık’ta Zürih Private Wealth Forum ile roadshow’u sona erdirecek.

Tüm dünyadan yatırımcıların yanı sıra global şirketlerin CEO ve CFO’ları ile aile ofislerinin temsilcileri bu etkinliklerde yer alacak. Toplantılarda alternatif yatırım araçları ve avantajları, küresel finans piyasalarında doğru strateji geliştirmenin yolları, gayrimenkul sektöründe fintech başta olmak üzere birçok konu başlığı ele alınacak.

Omurga Portföy, geçen Temmuz ayında, nitelikli yatırımcılar için, GYPŞ Karma Birinci Gayrimenkul Fonu’nu ihraç etmişti. Fon büyüklüğünün 200 milyon TL’ye ulaşması öngörülüyor.