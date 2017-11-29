Ömür Kurt kimdir?

Ömür Kurt 23 Nisan 1982 tarihinde Samsun’un Ladik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yalova’nın Çınarcık ilçesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Küresel Siyaset ve Uluslaraarası İlişkiler bölümünde yaptı. Yüksek Lisans tezinde şimdiye kadar hiç araştırılmayan bir konuyu araştırarak, Arap Baharı ve bilgisayar oyunları ilişkisini ortaya koyarak bir ilke imza attı. Küresel çizgi film ve bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini anlattığı “Küçük Adamlara Büyük Oyunlar” adlı kitabı ise bu alanda aileleri uyaran en önemli rehberler arasında gösteriliyor. 2010 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi’nin çocuk ve gençlere yönelik yayınlarında görev alan Kurt, Hürriyet Cumartesi ekinde aile-çocuk yazıları yazıyor ve Hürriyet TV’de yayımlanan “Çocuklarla Bir Ömür” adlı programı hazırlayıp sunuyor.

Yazarın kitapları

Gri Taçlı Turna Kuşu (Fabl/2018)

Hayal Defterim (Çocuk Kitabı/2018)

200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi (Rehber Kitap/2017)

Karaca ve Yürüyen Köşk (Çocuk Öyküsü/2017)

Karaca ve Sihirli Orman (Çocuk Öyküsü/2015)

Mentollü Lârva (Şiir/2015)

Küçük Adamlara Büyük Oyunlar (Araştırma-İnceleme/2013)

Banu Avar’la Konuşma: Kültürel Soykırım (Araştırma-Söyleşi/2010)

Dehlizler İçinde (Şiir/2006)