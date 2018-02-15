Ömür Gedik sorularınızı yanıtlıyor - #SoruHürriyeti

Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne Ömür Gedik konuk oluyor. Geçen yıl 11 gün boyunca düştüğü kuyudan kurtarılışı Türkiye’nin gündemine oturan Kuyu’nun “ilk” doğum gününde yaşananlarla başlayan canlı yayın, sizin sorularınızla devam ediyor.

Kuyu yeniden doğalı 1 yıl oldu Peki #SoruHürriyeti’nde başka hangi Hürriyet yazarlarını görmek ve neler sormak istersiniz? Bize yazın: soruhurriyeti@hurriyet.com.tr