Ömür Gedik sorularınızı yanıtlıyor - #SoruHürriyeti
Hürriyet Haber
15.02.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:
Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne Ömür Gedik konuk oluyor. Geçen yıl 11 gün boyunca düştüğü kuyudan kurtarılışı Türkiye’nin gündemine oturan Kuyu’nun “ilk” doğum gününde yaşananlarla başlayan canlı yayın, sizin sorularınızla devam ediyor.
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