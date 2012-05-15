Ã–mÃ¼r boyu mutluluklar!

47.771 mÂ²'lik alan Ã¼zerine kurulu hemen taÅŸÄ±nmaya hazÄ±r 42 adet mÃ¼stakil villadan oluÅŸan ve ortalama 650 mÂ² mÃ¼stakil b ahÃ§eye sahip TepePark VillalarÄ±, yeÅŸilin ve sÄ±nÄ±rsÄ±z gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n keyfini Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ±z yeni bir hayatÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.Â Â Â

Toplamda 30.000 mÂ² yeÅŸil alanÄ±yla kendinizi tamamen doÄŸanÄ±n gÃ¼zelliÄŸine bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±z, sosyal tesisleriyle gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±za hareket katacaÄŸÄ±nÄ±z, ulaÅŸÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ±yla dilediÄŸiniz zaman ÅŸehrin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ±z bir yaÅŸam tarzÄ± oluÅŸturuyor.

1.sÄ±nÄ±f malzeme ve iÅŸgÃ¼cÃ¼yle inÅŸa edilen TepePark VillalarÄ±'nda toplam 800mÂ² olan 3 adet yÃ¼zme havuzu ve Ã§ocuk havuzlarÄ±, tenis kortu, basketbol-voleybol sahasÄ±, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, sauna, ÅŸok havuzu, fitness salonu, cafe, 24 saat kameralÄ± profesyonel gÃ¼venlik hizmeti, her villaya 2 araÃ§lÄ±k otopark ve misafir otoparklarÄ±, 600 tonluk sulama deposu, 120 tonluk kullanÄ±m suyu deposu ve havuzlar iÃ§in su depolarÄ±, ultrafiltrasyon sistemli atÄ±k su arÄ±tma tesisi, bÃ¼tÃ¼n bahÃ§eler ve ortak alanlarda otomatik sulama sistemi bulunuyor.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN...

Villa iÃ§lerinde uygulanan elektrikli panjurlar, kanal tipi klima sistemi, yoÄŸuÅŸmalÄ± kombi ve boyler sistemi, ÅŸÃ¶mine, fiberoptik kablolama, yangÄ±n, gaz kaÃ§aÄŸÄ±, su basmasÄ± ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k durumunda site gÃ¼venliÄŸine direkt baÄŸlantÄ±lÄ± alarm sistemi ile de ailelere huzurlu ve sÄ±cak bir ortam sun uyor.

Ä°stanbul'un en dÃ¼zenli geliÅŸen ve sadece konut imarÄ± verilen bÃ¶lgesinde kurulan TepePark VillalarÄ±, UluslararasÄ± Sabiha GÃ¶kÃ§en HavaalanÄ±'na, Ã§evredeki Ã§ok sayÄ±da seÃ§kin eÄŸitim kurumlarÄ±na, hastanelere, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerine sadece birkaÃ§ kilometre mesafede olan mÃ¼kemmel bir lokasyonda yer almakta.

Tepe Park VillalarÄ± ile bugÃ¼ne kadar sahip olduÄŸunuz alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irecek ve hayatÄ±nÄ±za yeni renkler katacaksÄ±nÄ±z. Her zaman iÃ§in kendinizi Ã¶zel hissetmenizi saÄŸlayacak modern mimarisi ve Ã¶zgÃ¼n Ã§Ã¶zÃ¼mleriyle Ã¼st dÃ¼zey yaÅŸamÄ±n tÃ¼m ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± keÅŸfedeceksiniz.

Konutlar hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi almak iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

www.tepepark.com ( 0216 677 11 70 )

Â



Â