Ã–mÃ¼r Boyu Burs Ä°mkanÄ±

Beykent Ãœniversitesi 48 lisans, 37 Ã¶n lisans, 55 lisansÃ¼stÃ¼ programlarÄ± ile 9.946 lisans, 3.019 Ã¶n lisans, 3.930 YÃ¼ksek lisans, 164 Doktora olmak Ã¼zere toplam 17.059 Ã¶ÄŸrenciye kaliteli eÄŸitim vermektedir.Â Â Â

20.000â€™e yakÄ±n mezuna sahip olan Beykent Ãœniversitesi, 300â€™Ã¼ kadrolu olmak Ã¼zere toplam 500 akademik kadroya sahiptir.

Beykent Ãœniversitesiâ€™nde; 8 FakÃ¼lte, 1 Meslek YÃ¼ksekokul, 4 YÃ¼ksekokul bulunmaktadÄ±r.

Burs OlanaklarÄ±

T.C. Beykent Ãœniversitesi genelinde 4425 Ã¶ÄŸrencimiz ; 25%, 50% ve tam burslu olarak eÄŸitimlerine devam etmektedir.

Ã–SYM BurslarÄ±nÄ±n DevamÄ±

Beykent Ãœniversitesiâ€™nin 25%, 50%, 75% ve tam burslu programlarÄ±na yerleÅŸtirilen Ã¶ÄŸrencilere saÄŸlanan burslar karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olup, baÅŸarÄ± durumuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¶ÄŸrenim hayatÄ± boyunca devam eder ve varsa zorunlu yabancÄ± dil hazÄ±rlÄ±k programÄ±nda geÃ§irilecek 1 yÄ±l sÃ¼reyi de kapsar. Burslu Ã¶ÄŸrenciler bir baÅŸka bÃ¶lÃ¼me yatay geÃ§iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± takdirde burslu olarak geÃ§ebilirler.

LYSâ€™de alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olan, sÄ±ralamaya giren Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik burslar

LYS puan sÄ±ralamasÄ±nda TÃ¼rkiye genelinde [ MÃ¼tercim â€“ TercÃ¼manlÄ±k (Ä°ngilizce) ve MÃ¼tercim â€“ TercÃ¼manlÄ±k (RusÃ§a) ile Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ] ilk 1000â€™e giren ve Ã¼niversitemizin burslu ya da Ã¼cretli programlarÄ±nÄ± tercih ederek kesin kayÄ±t yaptÄ±ran Ã¶ÄŸrencilere, her yÄ±l 9 ay sÃ¼reyle 800 TL burs verilir; ayrÄ±ca ilk 1000â€™e girip Ã¼cretli programlarÄ±mÄ±zÄ± tercih edenlere % 100 indirim uygulanÄ±r.

KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olan Ã¶ÄŸretim burslarÄ± yanÄ±nda nakit olarak Ã¶denen aylÄ±k baÅŸarÄ± burslarÄ± da karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±zdÄ±r.

Akademik BaÅŸarÄ± BurslarÄ±

Akademik baÅŸarÄ± bursu, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± ile tam burslu eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrenciler dÄ±ÅŸÄ±nda, lisans bÃ¶lÃ¼mlerinde 1, 2 ve 3. sÄ±nÄ±flarÄ±n sÄ±nÄ±f birincilerine; Ã¶n lisans programlarÄ±nda ise 1. sÄ±nÄ±flarÄ±n program birincilerine verilir. %50 oranÄ±nda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¼cretinden indirilmek Ã¼zere burs verilir.

Spor ve Sanat Bursu

Spor Bursu, Ã¼niversitemiz bÃ¼nyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len branÅŸlar dahilinde aÅŸaÄŸÄ±daki koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±yan Ã¶ÄŸrencilere verilir:

a.Â Bursa mÃ¼racaat ettiÄŸi tarih itibariyle son 3 yÄ±l iÃ§erisinde milli sporcu olmak,

b. GenÃ§lik ve Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden aldÄ±ÄŸÄ± milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcuÂ olmak,

c.Â TakÄ±m sporlarÄ±nda bursa mÃ¼racaat ettiÄŸi yÄ±l en Ã¼st ligde faal olarak oynamak,

d.Â Ãœlkemizi uluslararasÄ± alanda temsil ederek madalya almÄ±ÅŸ olmak.

Sanat Bursu; Ã¼niversitemiz bÃ¼nyesindeki tÃ¼m sanat dallarÄ±ndan birinde uluslararasÄ± dÃ¼zeyde ilk Ã¼Ã§ dereceye girerek baÅŸarÄ± saÄŸlayan Ã¶ÄŸrencilere verilir.

Her yÄ±l spor ve sanat dallarÄ±nda bursa baÅŸvuran Ã¶ÄŸrencilerin durumu, burs komisyonu tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilerek RektÃ¶rlÃ¼ÄŸe sunulur.Â Spor ve Sanat BurslarÄ± yabancÄ± dil hazÄ±rlÄ±k Ã¶ÄŸrencilerini de kapsar.

UluslararasÄ± Bakalorya DiplomasÄ±na Sahip Olan Ã–ÄŸrencilere YÃ¶nelik BurslarÂ

UluslararasÄ± Bakalorya diplomasÄ±na sahip olup Ã¼niversitemizi tercih eden ve kesin kayÄ±t yaptÄ±ran Ã¶ÄŸrencilere, Bakalorya derecesine gÃ¶re;

40 ve Ã¼stÃ¼ olanlara %100,

35 â€“ 40 arasÄ± olanlara %75,

30 â€“ 35 arasÄ± olanlara %60,

24 â€“ 30 arasÄ± olanlara %25,

23 ve altÄ±nda olanlara %10 oranÄ±nda eÄŸitim â€“ Ã¶ÄŸretim Ã¼cretinden indirilmek Ã¼zere burs verilir.

LisansÃ¼stÃ¼ Ã–ÄŸrencilerine YÃ¶nelik Burslar

Ãœniversitemiz lisans programlarÄ±ndan mezun olan ve Ã¼niversitemiz lisansÃ¼stÃ¼ programlarÄ±nda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime devam eden Ã¶ÄŸrencilere eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã¼cretinin %25'i burs olarak verilir.

Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼ Meslek Grubu Ä°ndirim KapsamÄ± ( LisansÃ¼stÃ¼ )

a.Â BankacÄ±lÄ±k ve SigortacÄ±lÄ±k SektÃ¶rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±

(Kamu - Ã¶zel tÃ¼m bankalar ve iÅŸtirakleri bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸanlar ile sigorta ÅŸirketlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar)

b.Â SaÄŸlÄ±k Personeli

(TÃ¼m Ã¶zel - kamu hastane ve saÄŸlÄ±k merkezlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar ile tÄ±p, eczacÄ±lÄ±k, diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimi almÄ±ÅŸ kiÅŸiler)Â

Not: YukarÄ±daki nitelikleri taÅŸÄ±mayan ilaÃ§ sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± bu kapsam dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r.

c.Â TSK Personeli

d.Â Ã–ÄŸretmen

(Kamu ve Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda ve dershanelerde Ã§alÄ±ÅŸan lisansÄ± Ã¶ÄŸretmenlik olanlar, pedagojik formasyon almÄ±ÅŸ ve eÄŸitimcilik yapanlar ile yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretim elemanlarÄ±)

Not: Ä°SMEK eÄŸitmenleri bu kapsam dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r.

e.Â Emniyet MensuplarÄ±

f.Â Barolar

(TÃ¼m Ã¼yeleri ve stajyerleri)

g.Â Maliye â€“ SGK

Â (TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±)

h.Â Mali mÃ¼ÅŸavirler

(TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve stajyerler)

i.Â Beykent MezunlarÄ±Â

(Ã–nlisans ve Lisans mezunlarÄ±mÄ±z)

j.Â Medya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±



Ã–nemli Not: Meslek grubu indirimleri iÃ§in iÅŸyerinden antetli kaÄŸÄ±da, Ä±slak imzalÄ± ve kaÅŸeli Ã§alÄ±ÅŸma belgesi getirilmesi gerekmektedir.

Doktora Ã–ÄŸrencilerine YÃ¶nelik Burslar

Fen Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ Doktora ProgramlarÄ±na kayÄ±t olacak olan Ãœniversitemiz Lisans mezunlarÄ±na %50 ve diÄŸer Ãœniversitelerden mezun olmuÅŸ lisans aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± genel not ortalamasÄ± 3.00 ve Ã¼zeri olan Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±na %50 oranÄ±nda burs verilir.

Beykent EÄŸitim KurumlarÄ± MezunlarÄ±na YÃ¶nelik Burslar

Beykent EÄŸitim KurumlarÄ±ndan mezun olarak Ã¼niversitemizde eÄŸitim â€“ Ã¶ÄŸretim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼niversite Ã¶ncesi Beykent EÄŸitim KurumlarÄ±nda 3 tam yÄ±l okuyanlara %10; 6 tam yÄ±l okuyanlara %20 ve 8 tam yÄ±l okuyanlara %25 oranÄ±nda eÄŸitim â€“ Ã¶ÄŸretim Ã¼cretlerinden indirilmek Ã¼zere burs verilir. (Bu burstan lisans Ã¶ÄŸrencileri faydalanabilir.)

Beykent EÄŸitim KurumlarÄ±â€™nda tam burslu olarak okumuÅŸ olanlar bu burslardan yararlanamaz.

KardeÅŸ Bursu

KardeÅŸ olan Ã¶ÄŸrencilerin her birine eÄŸitim â€“ Ã¶ÄŸretim Ã¼cretinin %10â€™u burs olarak verilir.

beykent.edu.tr

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