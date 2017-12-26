Ömür boyu ‘ağır tahrikle’ 2 yıl 1 aya indi

Sebahattin K. gözaltına alınırken, Muhittin K. hastaneye kaldırıldı. Sebahattin K.’ye üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki önceki duruşmalarda oğlundan şikâyetçi olan Muhittin K., karar duruşmasında şikâyetçi olmadığını belirtti. Sebahattin K. ise, “Babam daha önce eve alkollü geldiğinde eşimi yanaklarından öpmüştü. O gece babama eşimi niye öptüğünü sordum. Öptüysem öptüm. Eşini de, piçini de al evden git dedi. Ben de bıçağı rasgele salladım. Çok pişmanım” diye konuştu. Mahkeme sanığa suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.