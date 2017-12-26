Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ömür boyu ‘ağır tahrikle’ 2 yıl 1 aya indi

    Ömür boyu ‘ağır tahrikle’ 2 yıl 1 aya indi

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    26.12.2017 - 20:25 | Son Güncelleme:

    SEBAHATTİN K., 6 Mayıs gecesi eve alkollü gelen babası Muhittin K.’yi tartışma sonucu kalçasından ve göğsünden bıçakladı.

    Sebahattin K. gözaltına alınırken, Muhittin K. hastaneye kaldırıldı. Sebahattin K.’ye üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

    İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki önceki duruşmalarda oğlundan şikâyetçi olan Muhittin K., karar duruşmasında şikâyetçi olmadığını belirtti. Sebahattin K. ise, “Babam daha önce eve alkollü geldiğinde eşimi yanaklarından öpmüştü. O gece babama eşimi niye öptüğünü sordum. Öptüysem öptüm. Eşini de, piçini de al evden git dedi. Ben de bıçağı rasgele salladım. Çok pişmanım” diye konuştu. Mahkeme sanığa suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri