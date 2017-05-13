Benzersiz bir lokasyon...

Kordon İstanbul, şehrin en prestijli ve merkezi bölgeleri olan Maslak, Levent, Etiler, Taksim gibi ilçelere oldukça kolay ulaşımı imkanlarıyla da dikkat çekiyor. TEM ve E-5 direk bağlantısının yanı sıra metro ve havaraya yakınlığıyla ön plana çıkan projenin bir diğer cazibe noktası da bölgenin gelişiminde büyük rol oynayacak Tarihi Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı’nın hemen yanı başında olması. Projenin ayrıcalıklı konumu trafikte kaybedilen zamanı projenin içerisindeki sosyal imkanlar ile birlikte sevdiklerinize ve kendinize ayırmanızı sağlayacak nitelikte. Bölgenin yüksek gelişme potansiyeli ve lansmana özel sunulan avantajlar yatırım amaçlı ev almayı düşünenleri kazançlı bir yatırıma davet ediyor.



Suyun kıyısında ömre bedel bir yaşam!

Projenin hemen önünde uzanan Sadabad Deresi; rengarenk peyzaj alanları, göletleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, Kordon İstanbul sakinlerine şehrin içinde benzersiz bir dinlenme ve keyif alanı sunuyor. Kordon İstanbul’da doğayla iç içe yürüyüş yapabileceğiniz zen, renk ve aromatik bahçelerden, yemyeşil çimlerdeki yoga alanlarına, gölet manzaralı gazebolardan açık hava sinemasına, şömineli oturma alanlarına kadar pek çok ayrıcalık düşünülmüş. Yürüyüş ve açık hava spor alanlarının yanı sıra sauna, buhar banyosu, hamam, fitness , pilates alanı ve kapalı yüzme havuzu da sağlıklı yaşam için yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için konumlandırıldı.



Kordon Life Club ayrıcalıkları...

Her detayı özenle düşünülmüş sosyal alanlarda, dileyenler yeni bir hobiyi deneyimlerken, dileyen tutkularını sevdikleri ile birlikte yaşama şansını bulacak. Kordon Life Club bünyesinde sanat atölyesi, özel sinema salonu, kütüphane, karaoke odası, müzik stüdyosu, çocuk oyun kulübü, hobi odaları ve misafir odası gibi ayrıcalıklar bulunacak.



Kordon İstanbul mimarisi, muhteşem lokasyonu ve Kordon Life Club ile hayatınıza katacağı ayrıcalıklı tatlarıyla mükemmel bir yaşam için olduğu kadar eşsiz bir yatırım için de çok özel bir adres. Modern bir mimari, kusursuz bir konforla tasarlanan 1+0’dan 4+1’e uzanan evlerden, bahçeli veya teraslı evlere kadar zengin yaşam alanı seçenekleri yine proje içerisinde konumlandırılıyor.



Lansmana özel %10 + %8 indirim avantajıyla Kordon İstanbul’dan ev sahibi olabilirsiniz.



Detaylı bilgi için www.kordonistanbul.com ‘u ziyaret edebilir veya 08502225343 no’lu telefonu arayabilirsiniz.

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