Ömer Sırtıkara son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar Yıldıztepe Molla Gürani Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun yanısıra Doğan ve Aytemiz grubu çalışanları katıldı.

Cami avlusunda Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Işıl Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy, Doğan Holding, Hürriyet Gazetesi adına Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV)'e bağış çelenkleri görüldü. Ayrıca Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş'nin aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kişi de törene çelenk gönderdi.

Ömer Sırtıkara'nın oğlu Ayhan Sırtıkara, kardeşleri ile birlikte taziyeleri kabul etti. Ömer Sırtıkara'nın cenazesi kılınan namazından ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Ayhan Sırtıkara'ya taziye dileklerini iletti.



Beyin embolisi (Beynin herhangi bir bölümüne giden kan akımının ani olarak kesilmesi durumu) tedavisi gören Ömer Sırtıkara, dün Bağcılar'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.