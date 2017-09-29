Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı şehit oldu

    Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı şehit oldu

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kuzey Irak sınırında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar’ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Yahya Acar’ın, kahraman komutan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu öğrenildi. 

    Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Özel Kuvvetlerde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar (41) şehit oldu. 4 askerin de yaralandığı çatışmada 3 PKK’lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi. Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Yahya Acar için bugün Şırnak Jandarma 23. Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

    Özel Kuvvetlerde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın şehit haberi, memleketi Samsun’un Havza ilçesi Mısmılağaç Mahallesi’nde oturan baba Aslan Acar’a verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba Acar, gözyaşlarını tutamadı. Güçlükle ayakta duran baba Aslan Acar’ın evine Türk bayrakları asıldı.
    Öte yandan, hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahraman komutan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu öğrenildi.

    Şehit Yahya Acar’ın cenazesi memleketi Samsun’un Havza ilçesinde, yarın öğle namazını müteakip Kevser Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mısmılağaç Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

    1997 yılında Şehit Yahya Acar ile birlikte askere giden amcasının oğlu Arif Acar, “Yahya Acar kardeşim Özel Kuvvetlerde görevliydi. Kendisi 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşıydı. Kardeşim, malum operasyonlarda görev yapıyordu. Çıkan çatışmada şehit oldu. Vatanımız sağ olsun. Hepimiz bu vatan için ölmeye hazırız. Hepimiz öyle bir şehidin yakını olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

    Etiketler: ömer halisdemir , yahya acar , şehit , hakkari
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri