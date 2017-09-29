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    Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı Kuzey Irak’ta şehit oldu

    HABER MERKEZİ
    29.09.2017 - 20:20 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE-Irak sınır hattının Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin karşısında yer alan Kuzey Irak’ın Kanimasi bölgesinde, önceki akşam saatlerinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar (41) şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK’lı terörist de öldürüldü. Şehit Yahya Acar’ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu, beraber görev yaptıkları ortaya çıktı.

    Şehidin amcasının oğlu Arif Acar, “İkisi de Özel Kuvvetler’de aynı timdeydi. Biri uzman çavuş, biri astsubaydı. Şehidimiz, Korgeneral Zeki Aksakallı Paşa’nın korumasıydı. İkisi de onun emrindeydi. 10-15 sene beraber çalıştılar. Ömer Halisdemir’in çocuklarına şehidimizin eşi Mevlüde baktı hep. Sürekli beraberlerdi. Şehidimiz çok operasyona katıldı. Kahramanca görev yaptı” diye konuştu.

    Arif Acar, şehit Acar’ın, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın rehin aldığı o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve beraberindeki 49 kişinin 101 gün rehin tutulması olayında kurtarma operasyonu yapan timde de yer aldığını ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kurtarılması için Akıncı Üssü’ne yapılan operasyonda da bulunduğunu söyledi.

    Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı Kuzey Irak’ta şehit oldu

    3 KORUCU ŞEHİT

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında 3 Afgan göçmenin öldürülmesinin ardından başlatılan operasyonlarda, 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören köyü civarındaki çatışmada 4 PKK’lı öldürüldü. Çatışmalarda 3 güvenlik korucusu şehit oldu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ömer halisdemir , şehit
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