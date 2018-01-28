Ömer Çelik'ten Piri'ye "PKK" tepkisi

Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Piri'nin ifadelerini kınayarak, "Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler." ifadelerini kullandı.

Çelik, Piri'nin, "Türkiye için ise DEAŞ öncelikli tehdit değil, PKK tehdit." diyerek çarpıklığın bir kısmını sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Teröre bakış konusundaki çirkin yaklaşımın bu kadar açık ifade edildiği azdır." görüşünü paylaştı.

Çelik, "Türkiye hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden tek ülkedir. Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır. Türkiye, DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu binalarına bayrağımızın yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördük ama PKK saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik." hatırlatmasında bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Piri ve benzerleri, insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce "insana" bakışla alakalı problem olduğu çok açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet, AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor.

Bir siyasetçinin alfabe düzeyinde bilmesi gerekenleri bilmeyen, bilse de reddeden bir zihnin Avrupa’nın en büyük parlamentosu adına raportörlük yapması trajedidir."

Çelik, Türkiye açısından meselenin açık olduğunu vurgulayarak, "DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız." ifadelerini kullandı.