Ölüsü bile 27 milyon dolar kazandı!

Kariyeri inişe geçmiş Elvis Presley, 40 yıl önce, 16 Ağustos 1977 tarihinde hayatını kaybettiğinde, alaycı bir müzik sektörü profesyonelinin, onun ölümü için, "bu doğru bir kariyer adımıydı" yorumu yaptığı söylene gelir.

Bu gerçekten söylenmiş olsun ya da olmasın, ölüm, Elvis ve daha birçok müzik efsanesi için "satışların patlaması" anlamına geldi. Ayrıca bu ölümler, girişimci hayranlar için ünlülere ait hatıra ürünlerini satacakları bir pazar da yarattı. Elvis'in efsanesi ve özellikle de maddi getirisi hep güçlü oldu.

Forbes'un "hala kazanan ölü yıldızlar listesine" göre, Elvis Presley, 2016 yılında 27 milyon dolar kazandı ve bir milyon albüm sattı. 42 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yıldız, sağlıksız yemeklere olan aşırı ilgisi ile de biliniyordu. Yakınında bulunanların anlatımına göre, en sevdiği sandviç, domuz pastırması, kızarmış dondurma ve reçelin kızarmış ekmek arasına konulmasıyla yapılıyordu.

Bu sandviçler "profesyonel bir Elvis Presley" hayranı tarafından, üstelik Danimarka'da paraya dönüştürülüyor. Ünlü şarkıcının Memphis'teki "Graceland" isimli evinin kopyasını inşa eden Henrik Knudsen, geçen yıl buraya çektiği ziyaretçilere 11 bin adet "Elvis Sandviçi" sattı.

53 yaşındaki Knudsen, Elvis'in evini tam 106 kez ziyaret ettiğini söylüyor: "Öldüğünde 13 yaşındaydım ve fakat o zamanlar büyük bir hayran değildim. Ama onun ölümünün büyük bir olay olduğunun da farkındaydım"

Knudsen, Danimarka'da başarılı bir hayran altyapısı oluşturduktan sonra 2011 yılında Graceland'in bir kopyasını açmayı başardı. Müze, hediyelik eşya mağazası, toplantı salonu ile bir restorandan oluşan ve 2.8 milyon dolara mal olan yapı için bulduğu yatırımın karşılığını ise 6 yılda geri aldı. Ancak bu başarı beraberinde bir dava da getirdi. Elvis Presley'nin tüm varlıklarını yönetmek için ismiyle kurulan şirket, "Graceland" adının telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Knudsen'in mahkemeye verdi.