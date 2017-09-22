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Ölünce hisseleri yükselişe geçti

Hürriyet Haber
22.09.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 15:27

Fransız kozmetik devi L`Oreal hisseleri sahiplik değişiminin gündeme gelmesiyle yükseldi

Fransız devi L'Oreal'de en büyük hisseye sahip olan dünyanın en zengin kadını Liliane Bettencourt'un ölümü sonrası, şirket hisselerii yüzde 4'ten fazla yükseldi. Şirketin Paris borsasındaki hisseleri şu sıralar günlük bazda yüzde 3,65 yükselişle 183 eurodan işlem görüyor.

Ailesi L'Oreal'ı kuran ve hala şirkette en büyük hisseye sahip olan Fransız milyarder Liliane Bettencourt'un ölmesinin ardından hisselerin sahiplik yapısında değişim yaşanacak.

Bu durum L'Oreal hisselerinin yüzde dörtten fazla yükselmesine neden oldu.

Dünyanın en zengin kadını olarak tanınan L'Oreal kozmetik markasının varisi Liliane Bettencourt, dün 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

2017 yılında Liliane Bettencourt'un servetinin 40 milyar dolara ulaştığı biliniyor.

Etiketler: L`Oreal , Liliane Bettencourt , Liliane Bettencourt l'oreal
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