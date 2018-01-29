Ölümünden sonra açılan hakaret davasında Yargıtay “Uzlaşın” dedi

BOŞANDIKTAN SONRA TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

1 Şubat 2010’da evlenen Gülay Yaşar ile Muhittin Özücoşkun, 16 Haziran 2011’de boşandı. Boşanma davasından sonra, iddiaya göre Muhittin Özücoşkun, eski eşi Gülay Yaşar’ı sürekli telefon ile arayarak ve iş yerine giderek, “Seni gazetelerin 3’üncü sayfasına haber yapacağım. Aileni öldürtürüm, ağabeyini öldürtürüm. Seni ibreti alem için öldürtmeyeceğim ama işkence yapacağım” diye tehdit etmeye başladı. Yaşar, 17 Temmuz 2011’de emniyete suç duyurusunda bulunarak koruma talebinde bulundu. 28 Ağustos 2011’de arkadaşları ile iftar yemeğine giden Yaşar, aynı gece eski eşi Muhittin Özücoşkun’un evli iken birlikte yaşadıkları Tarabya’da 3’üncü kattaki evinin camından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yaşar, 3 Eylül 2011’de hayatını kaybetti. Yaşar’ın koruma talebi ise 8 Eylül 2011’de savcılığa ulaştı. Yaşar’ın babası Duran Yaşar, kızını eski damadı Muhittin Özücoşkun’un öldürdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Muhittin Özücoşkun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşar’ın şüpheli intiharına ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, intihar ettiği gerekçesi ile dava açılmasına yer olmadığına dair karar verdi. Verilen karara Yaşar’ın ailesi tarafından yapılan itiraz ise Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi. Mahkemenin itirazı reddetmesi ile Yaşar’ın intihar ettiği kesinleşmiş oldu.

TEHDİT DAVASI ÖLÜMÜNDEN SONRA AÇILDI

Gülay Yaşar’ın ölümünden sonra ise eski eşi Muhittin Özücoşkun hakkında, Yaşar’ı tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu gerekçesi ile 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özücoşkun, ifadesinde “O mesajları attığımda aramız kötüydü. Kızgınlık anında yazılmış mesajlardır. Tehdit ve hakaret kastım yoktu. Biz zaten birlikteydik ve mutluyduk” diyerek kendisini savundu.

Mahkeme, meydana gelen zararı, sanığın kastının ağırlığını da dikkate alarak üst sınırdan hüküm kurarak Muhittin Özücoşkun’u tehdit ve hakaret suçundan toplam 6 yıl hapse çarptırdı. Özücoşkun ise suçun unsurlarının oluşmadığını beraat etmesi gerektiğini belirterek itiraz edince dosya Yargıtay’a gönderildi.

YARGITAY, “UZLAŞIN” DEDİ

2012’de yerel mahkemece karara bağlanan dava dosyasını inceleyen Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi “Tehdit” suçu uzlaşma kapsamında olduğu, “Hakaret” suçu yönünden ise uzlaşma önerisi bulunulması gerektiği gerekçesi ile bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Muhittin Özücoşkun katıldı. Gülay Yaşar’ı ise annesi Gülizar Yaşar’ın avukatı Esin Yeşilırmak Uygar temsil etti.

“YENİ BİR HAYAT KURDUM”

Daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Muhittin Özücoşkun, “Olaydan dolayı çok üzgünüm. Yeniden evlendim. Yeni bir hayat kurdum. İki çocuğum var. Uzlaşmak istiyorum ” dedi.

Gülay Yaşar’ın annesi Gülizar Yaşar’ın avukatı Esin Yeşilırmak Uygar ise Duran Yaşar’ın hayatını kaybettiğini, Gülizar Yaşar’ın ise da bozma ilamına bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.

Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda “Tehdit” ve “Hakaret” suçu ile ilgili uzlaştırma işlemlerinin yapılması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



“AİLE KESİNLİKLE UZLAŞMAYI KABUL ETMİYOR”

Gülay Yaşar’ın duruşması sonrası Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri adliye önünde açıklama yaptı. Yaşar’ın fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve “Gülay için adalet istiyoruz” sloganları attı. Gülay Yaşar’ın avukatı Esin Yeşilırmak “Yargıtay bu dosyayı uzlaştırma kapsamına girdiği için bozdu. Aile kesinlikle uzlaşmayı kabul etmiyor. Bunu mahkemede dile getirdik. Uzlaştırma bürosundan sonuç gelince mahkeme devam edecek. Bugün görülen dava usulü bozma nedeniyle görülen bir davaydı” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Fatma Nur Güner “Gülay Yaşar, boşandığı Muhittin Özücoşkun’un evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yargıtay’ın ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozmasının ardından Gülay için hukuk mücadelemiz sürüyor. Eğer Gülay’ın koruma talebi öldükten 11 gün sonra değil de zamanında değerlendirilip savcılığa gönderilseydi, Gülay bugün hayatta olabilirdi. Geçtiğimiz 2017 yılı içerisinde 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Failler hakkettikleri cezayı alana kadar davaları takip edeceğiz” dedi.