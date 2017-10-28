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    Ölümü maç erteletti

    İbrahim ASLAN / DHA
    28.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    SİNOP’un Demirci köyü yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen 60 RC 667 plakalı otomobil, önceki gece Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan’ın üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı.

    Yaralanan Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan hastaneye kaldırıldı. Ancak Anaç yaşamını yitirdi. Fuat Karaaslan’ın durumu da ağır. Kaza nedeniyle, bu hafta oynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspor maçı ertelendi.

    Etiketler: Sinop , Trafik kazası , gazetehaberleri
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