Ölümü maç erteletti

Yaralanan Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan hastaneye kaldırıldı. Ancak Anaç yaşamını yitirdi. Fuat Karaaslan’ın durumu da ağır. Kaza nedeniyle, bu hafta oynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspor maçı ertelendi.