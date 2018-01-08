Ölüme sürmüşler

FETÖ/PDY terör örgütünün hâkim-savcı yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamelerde, örgütün yargıyı ele geçirmek için başvurduğu yöntemler de açığa çıktı. Ergenekon, Balyoz, Şike gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan İstanbul özel yetkili mahkemelerinde görevli 25 hâkim ve savcı hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün kendilerinden olmayan yargı üyeleri hakkında asılsız suçlamalar ve sürgünlerle ölümlere de neden olduğu belirtildi. Örgütün 2010 Anayasa referandumu sonrası HSYK’da ve Yargıtay’da söz sahibi olduğu, belli ceza dairelerinde istediği kararı onaylatacak ya da bozduracak güce kavuştuğu vurgulandı.

ORUÇ TUTMA, İÇKİ İÇ

Bazı hâkim ve savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan aday arkadaşlarının bildirilmesinin istendiği, gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka kadınlarla evlenmeme yönünde telkinde bulunulduğu belirtildi.

İNTİHAR ETTİLER

Adalet Akademisi’nin hâkim-savcı adayları yönünden fişleme merkezine dönüştürüldüğü ve kendilerinden olanlara iyi siciller verilerek mesleki kariyer anlamında önlerinin açıldığı, kendilerinden olmayan adayların ise mesleğe kabul ve ilerde yükselmelerini engelleyecek mahiyette sicillerinin oluşturulduğu, mesleğe kabullerini engellemek amacıyla usulsüz soruşturmalar yapıldığı, sağlık sorunları gibi mazeretlerine rağmen adeta ölüme sürgün edildikleri ifade edildi. Hakkında usulsüz soruşturma açılarak disiplin cezası tayin edilen, bu ceza gerekçe gösterilerek mesleğe kabul edilmeyen hâkim adayı Didem Yaylalı’nın, uğradığı haksızlıklara dayanamayarak yaşamına son verdiği, soğuk iklimin tetiklediği önemli bir hastalığı olan ve bu hastalığına dair de özlük dosyasında sağlık kurulu raporu bulunan hâkim Alaattin Çambel’in, bu durumu dikkate alınmayarak Türkiye’nin en soğuk ili olan Erzurum’a tayin edildiği, bile bile ölüme mahkûm edilen Çamlıbel’in 19 Ocak 2014’te intihar ettiği vurgulandı.

‘KEM GÖZLE BAKTI’

FETÖ/PDY mensubu hâkim ve savcıların disiplin işlemlerine karşı korunduğu, kendilerinden olmayanların isimsiz ihbar dilekçeleri ve uydurulmuş delillerle haksız soruşturmalara maruz bırakıldıkları belirtildi. İsnat edilen eylemler arasına mutlaka aile birliğini bozucu nitelikte, “karşı cinsten birine ilgi duyduğu, gayrimeşru olarak birliktelik yaşadığı”, hiçbir şey yoksa da “kem gözle baktığı, bu konuda dedikodu bulunduğu” şeklindeki bir suçlamanın da eklendiği ifade edildi.