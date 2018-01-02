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    Ölüm yolunda yine kaza! Kurtulan olmadı... İbre 130 km'de kaldı...

    DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
    02.01.2018 - 00:01 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 2 sürücü yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

    Kaza akşam saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Davuldere mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden 26 yaşındaki Bünyamin Duru idaresindeki 41 FK 988 plakalı otomobil, karşı istikamete geçerek Kadir Şen idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Ölüm yolunda yine kaza Kurtulan olmadı... İbre 130 kmde kaldı...

    Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlarda sıkışan sürücüleri çıkardı. 112 Acil ekipleri her iki sürücünün de öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bünyamin Duru ve Kadir Şen’in cenazeleri İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

    Ölüm yolunda yine kaza Kurtulan olmadı... İbre 130 kmde kaldı...

    Kaza sonrası Bünyamin Duru’nun kullandığı otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı olduğu görüldü.

    Yaşamını yitiren Bünyamin Duru’nun 2 gün sonra askere gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ölüm yolunda yine kaza Kurtulan olmadı... İbre 130 kmde kaldı...

    Etiketler: Kocaeli
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