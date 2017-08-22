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    'Ölüm yolu'

    Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ DHA
    22 Ağustos 2017 - 23:11Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 23:11

    ERZURUM’un Tortum ilçesinde, 10 yılda yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği için ‘ölüm kavşağı’ olarak nitelendirilen Aksukapı kavşağına yaptırılan viyadük, trafik kazalarını önlemede yeterli olmadı.

    19 Ağustos’ta meydana gelen kazada Türkmenistan’dan 24 ton pamuk yükünü alan TIR’ın sürücüsü İsfandiyar Kambarov, aşırı hız nedeniyle rampayı inerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak sürüklenen TIR’ın üzerinden fırlayan ve her biri 200 kilo ağırlığındaki pamuk balyaları, yol kenarında minibüsten inerek bekleyen ailenin üzerine düşerek sürükledi. Pamuk balyalarının ezdiği Sedanur (17) ve Burcu (15) Güler kardeşler ile TIR’ın Türkmenistanlı sürücüsü Kambarov öldü, 3 kişi de yaralandı. 

    Etiketler: Erzurum , Trafik kazası , gazetehaberleri
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