'Ölüm yolu'

19 Ağustos’ta meydana gelen kazada Türkmenistan’dan 24 ton pamuk yükünü alan TIR’ın sürücüsü İsfandiyar Kambarov, aşırı hız nedeniyle rampayı inerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak sürüklenen TIR’ın üzerinden fırlayan ve her biri 200 kilo ağırlığındaki pamuk balyaları, yol kenarında minibüsten inerek bekleyen ailenin üzerine düşerek sürükledi. Pamuk balyalarının ezdiği Sedanur (17) ve Burcu (15) Güler kardeşler ile TIR’ın Türkmenistanlı sürücüsü Kambarov öldü, 3 kişi de yaralandı.