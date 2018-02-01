Abdi İpekçi ölüm yıl dönümünde anılıyor... Abdi İpekçi kimdir?

Gazetecilik mesleğinin usta kalemlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda iyi bir yönetici olan Abdi İpekçi, unutulmadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Abdi İpekçi, 39. Ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 1 Şubat 1979’da katledilen Abdi İpekçi’yi ölümünün 39. yılında mezarı başında anma yapacağını açıkladı. TGC tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi. “Türkiye de gazeteciliğin evrensel ilkelere uygun bir çalışma düzenine kavuşmasında önemli katkıları olan gazeteci Abdi İpekçi’yi hain bir saldırı sonucu öldürülüşünün 39. Yılında 1 Şubat 2018 Zincirlikuyu’daki mezarı başında törenle anacağız.

ABDİ İPEKÇİ KİMDİR?

Gazeteci ve yazar Abdi İpekçi, 9 Ağustos 1929’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbulve İstanbul Ekspres Gazetesi gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karacan’ın çıkardığı Milliyet Gazetesinin yazı işleri müdürü (1954), bir süre sonra da genel yayın müdürü oldu.



1961 senesinden öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsünün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı genel sekreterliği gibi vazifelerde bulundu. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu.



1970’li yıllardaki anarşi ve terörün önlenmesi için iktidarla muhalefet liderleri arasında da yapıcı bir diyalog kurulmasından yana olan, devlet yönetiminde partizanlığın ve duygusallığın yerini akılcı, çağdaş, ılımlı bir uygulamanın almasını isteyen İpekçi, 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka’daki evinin yakınlarında arabasında iken Mehmet Ali Ağca tarafından öldürüldü. Mehmet Ali Ağca’nın verdiği ifade de Abdi İpekçi’ye 5 – 6 el ateş ettiğini söylemiştir. Fakat olay yerinde 9 mermi ele geçirilmiştir. Bu da bir ikinci kişinin olduğunu göstermiştir. O daOral Çelik’tir. Oral Çelik ve Mehmet Şener suikastı beraber planlamış Mehmet Ali Ağca da tetikçi olarak sonradan aralarına katılmıştır.