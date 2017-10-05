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    Ölüm kalım mücadelesini kaybeden dev pitonu köylüler yedi

    BBC Türkçe
    05.10.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Endonezya'da bir köyün bekçisiyle girdiği ölüm kalım mücadelesini kaybeden bir dev piton yılanını köylüler yedi. Köy bekçisi Robert Nababan Sumatra Adası'ndaki Batang Gansal bölgesinde bulunan bir palm yağı plantasyonunda dev bir pitonla karşılaştı.

    Nababan 7,8 metre boyundaki pitonu yakalamaya çalıştı. Daha sonra yılan bekçiye saldırdı ve yılan ve Nababan bazı köylülerin yardımıyla dev pitonu öldürmeyi başardı.

    Nababan ise mücadelede ağır yaralansa da, hayatta kalmayı başardı. Ancak dev piton Nababan kadar şanslı değildi. Pitonu önce göstermek için köyde asıldı daha sonra parçalandı, kızartıldı ve yendi.

    Ölüm kalım mücadelesini kaybeden dev pitonu köylüler yedi


    Nababan Detik gazetesine yaptığı açıklamada "Yakalamaya çalıştım ve elimi ısırdı ama daha sonra onu yıkmayı başardım" dedi. 37 yaşındaki bekçi dev pitonu neden yakalamaya çalıştığını tam olarak söylemedi. Ancak bazı köylülerin yılan nedeniyle yoldan geçmeye korktuğu belirtildi.
    Polis, AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada yılanın bekçinin sol koluna dişlerini geçirdiğini ve neredeyse koparttığını belirtti.
    Yerel yönetim yetkilisi Elinaryon, Nababan'ın kolunun kesilebileceğini belirtti.

    Elinaryon bölgede pitonların sık sık görüldüğünü söyledi ve "Palmiye yağı plantasyonlarında genelde çok fare olur ve buralarda avlanırlar." dedi.
    Yetkili, yılanın yenmesine de şaşırmadığını söyledi ve "Arkadaşlarımdan gerçekten lezzetli olduğunu duydum. 7 metrelik bir yılan bu. Çok fazla et demek bu. Ayrıca bazı insanlar kanının tedavi edici özellikleri olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

    Etiketler: Piton , yılan , endonezya
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