Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ölüm haberleri gelmişti, cenazelerinde gözyaşları sel oldu! Gelinlikleriyle uğurlandılar...

    Ölüm haberleri gelmişti, cenazelerinde gözyaşları sel oldu! Gelinlikleriyle uğurlandılar...

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 08:04 | Son Güncelleme:

    Almanya’da buzlanan yolda kaza yapıp yaşamını yitiren Merve ve ablası Melike Yurtsever, Kocaeli’nde giyemedikleri gelinlikleri ve duvaklarıyla uğurlandı

    Almanya'nın Weilheim kentinde, bir anaokulunda öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Melike Yurtsever, işten çıktıktan sonra bir şirkette stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki kardeşi Merve Yurtsever'i de alarak eve gitmek üzere yola çıktı. Sabah'ın haberine göre ancak buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra savrulup, karşı yöne geçerek, başka bir araçla çarpıştı. Melike Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulans helikopterle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmak istenen Merve Yurtsever de yolda öldü.

    GÖZYAŞLARI SEL OLDU
    Almanya'da doğan ve orada büyüyen iki kardeşin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gece memleketleri Kocaeli'ne getirildi. Hayatlarının baharında yaşamlarını yitiren iki kız kardeş için dün cuma namazını müteakip İzmit ilçesindeki Bağyolu Nazmi Oğuz Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan baba Aytekin Yurtsever, anne Ayşe Yurtsever, ağabey Metin Yurtsever ile dede Mustafa Ceran, gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da acılı aile ve yakınlarına başsağlığı diledi. Giyemedikleri gelinlikleri ve duvakları tabutlarının üzerine konulan kardeşler, cenaze namazının ardından gözyaşları ile Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Etiketler: kaza , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri