Ölüm dansı başladı: Milyonlarcası bir arada... Can çekişerek ölüyorlar

Ardahan’da tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ikinci haftası yaşanan ve bazen 3 gün süren müthiş bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı. Kura Nehri üzerinde uçan milyonlarca beyaz kelebek, tarihi Halil Efendi Köprüsü'ndeki ışıklara yönelerek ışıkların etrafında ‘ölüm danslarını’ gerçekleştirdi.

"CAN ÇEKİŞİP ÖLÜYORLAR"

Kelebeklerin ölüm görüntüsü, büyük bir ilgiyle izlendi. Ölü kelebekler, köprünün üzerinde bembeyaz bir görüntü oluşturarak adeta kar görüntüsünü andırdı.

Sonbaharın habercisi olduğunu söyleyen vatandaşlar, ’’Ardahan’da sonbaharın geldiğinin göstergesi olan kelebekler ölüm dansındalar. Işıkların altında dans ederek can çekişip ölüyorlar.’’

Her yıl tekrarlanan bu doğa olayını vatandaşlar cep telefonu ile kaydederek ölümsüzleştiryorlar.