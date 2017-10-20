Oluklu mukavva sanayicileri bu fuarda buluşacak

Sektör temsilcileri ve profesyonellerini bir araya getirecek olan fuarda, ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu olan Oluklu Mukavva Sanayiciler Derneği de (OMÜD) standıyla yer alacak.

Ambalaj, gıda teknolojileri sanayisinin küresel pazarlardaki gücünü artırmak amacıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 25–28 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarın destekçileri arasında olan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği de (OMÜD) kendi standıyla fuara katılarak Dernek ve sektörün tanıtımını yapacak.

OMÜD, fuarda yer alacak standında; MR. Corrugated (Ben oluklu mukavva) figürleriyle mesajlarını verecek, yayınlarını da ziyaretçilerine sergileyecek.

SEKTÖR YABANCILARIN İLGİ ODAĞI

REED TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği ile düzenlenen Avrasya Ambalaj fuarı 40 ülkeden 1.150 katılımcı ve 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor. 700’ü yurt içinden olmak üzere 1.150 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşecek olan Avrasya Ambalaj Fuarı, bu sene 95 ülkeden 450 firma ve firma yetkilisini bir araya getirecek.