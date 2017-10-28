Ölüdeniz, hava oyunlarıyla canlandı

FETHİYE Belediyesi’nin öncülüğünde, 46 ülkeden 610 akrobasi pilotunun katılımıyla düzenlenen festivalde, beş gün boyunca 1965 rakımlı Babadağ’ın zirvesinden 12 bin 500 yamaç paraşütü havalandı.

20 kuş adam, 40 akrobasi pilotu ve 15 yabancı tandem pilotu, Belceğiz ve Ölüdeniz semalarında gösteriler yaptı. Skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri, akrobasi şovları izleyenlerin nefesini kesti. Turistler çığlık çığlığa wingsuit uçuşunu seyretti.

Festivalin son gününde Türk Hava Kurumu pilotlarının gökyüzünde yaptıkları motorlu paraşüt gösterilerinde Atatürk posterleri ve Türk bayrağı açılınca, sahilde gösterileri izleyen ve denizin keyfini çıkaran binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Behçet Saatcı

HARİKA BİR COĞRAFYA

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, festivalin 18’incisini düzenlemekten mutlu olduklarını festivalle dostluk ve barış köprüleri kurulduğunu söyledi. Başkan Saatcı, 45 ülkeden 610 paraşütçünün katıldığı festivalin Birleşmiş Milletler toplantılarını aratmadığını belirtti. Bütün Türkiye tanıtımlarının vazgeçilmez fotoğrafı olan eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izlediklerini anlatan Saatcı, “Arkamızda 450 yıl hüküm sürdüğümüz Yunanistan’ın Rodos Adası, Datça, Bodrum yarımadaları, verdiğimiz değil, bizim 12 adalarımız, Marmaris, Ortaca ve Dalaman’ın bulunduğu harika bir coğrafya var. Bu coğrafyada böylesine büyük bir festivalin organize edilmesine katkı verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

BEKLENENİN ÜZERİNDE

Katılımın, beklenenin yüzde 40 üzerinde olduğunu belirten Başkan Saatcı, “Festival boyunca çok güzel bir hava vardı. Festivalimizde en ufak bir kazanın bile olmaması çok önemli. Türkiye’nin siyasi anlamda sorunlu olduğu birçok ülkeden sporcular, bu festivalde yer aldı. Dostluk köprülerinin atılması, organizasyonu daha da anlamlı hale getirdi” diye konuştu.

Mete Atay

DÜNYADA İKİ TANE VAR

Fethiye’yi hava sporlarında marka haline getirmek istediklerini belirten Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Atay da, etkinliklerle ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

“Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları dünyada aralıksız olarak devam eden kendi sektöründe iki organizasyondan biri. Diğeri Fransa’da Coupe Icare. Bu sporu belli bir kesimin hobisi olmaktan çıkarmayı başardık. Halk uçuşları yapıldı. Engelli vatandaşlar bile uçuruldu. Bu spor Fethiye’de ilgi gören, sevilen ve yaygınlaşan bir spor oldu. Eskiden gösteriler salt Ölüdeniz’de olurdu. Şimdi Fethiye merkez olmak üzere Çalış plajında ve Göcek’te de yapılıyor. Böylece şehrin tamamına yayılmış oluyor. Amacımız havacılık sporları alanında kulüpler kurulmasını sağlamak. Böylece Fethiye’yi Ölüdeniz ile birlikte hava sporları konusunda da markalaştırmak.”

MARKAMIZ OLDU

“Ölüdeniz sadece lagünden, plajdan ibaret de değil. Etrafındaki Kelebekler vadisi, Karacaören adası, Gemile, Darboğaz, Kabak gibi güzellikler ve koylar var. Sanki Allah bu güzelliklerin hepsi birden görülmesi için, bir gözetleme kulesi veya dürbünü gibi bir de Babadağ’ı yaratmış. Buradan baktığın zaman saydığım bütün güzellikleri toplu olarak görüyorsun. Hava oyunları ve Babadağ paraşütle atlama Fethiye’nin markası oldu. Fethiye denince eskiden yalnız Ölüdeniz nasıl akla geliyorsa, şimdi buna bir de yamaç paraşütü eklendi.”