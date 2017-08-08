Oltu’daki yangın üçüncü gününde sürüyor

Oltu'nun Yukarı Çamlı Mahallesindeki ormanlık alanında 5 Ağustos günü çıkan yangın 3'ncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangını söndürme çalışmalarına Oltu ilçe merkezinden vatandaşlar da götürüldü.

Ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Artvin, Ardahan, Şenkaya ve Sarıkamış orman işletme müdürlüklerinden gelen yangın söndürme ekiplerinin çabaları sonucu değiştirmeyince alevlere son olarak Gürcistan ve Giresun'dan çağrılan yangın söndürme helikopterleri müdahale etti.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumartesi günü 16.00 sularında orman İşletme Müdürlüğü'ne yangın ihbarı alındı. İhbarı alır almaz, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Ardahan ve Kars Orman İşletme Müdürlüklerin ekiplerimiz araç- gereçleriyle, makine teçhizatlarıyla bölgeye intikal etti. Bölgenin dezavantajlı olması, yolunun olmaması ve dağlık bir arazi olmasıdır. Dozerlerimizle şu an buraya yol açtık ve yol açınca söndürme çalışmaları daha da hızlandırıldı. Yangın kontrol altına alınmış durumda ve şu anda bir uçak ve iki helikopter ile söndürme çalışmaları yapılıyor."