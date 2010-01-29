Olsana olsana başkan olsana

Antalya deplasmanından üç puanla dönüyor Kara Kartal. Bana göre penaltıyla alakası olmayan bir durumda Bobo ile kazandı bugün.
Hürriyet Haber
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Maçın genelinde orta saha mücadelesi yaşandı. Tabata ilk kez doğru ve güzel işler yaptı oynadığı sürede. Nihat sahanın en kötüsü her zamanki gibi. Bobo, baba gibi durdu Beşiktaş'ta. Mücadalesi üst seviyedeydi. Genele baktığımızda Beşiktaş takım oyunu oynamaktan uzak görüntüsünü bu maç içinde çizdi. İbrahim Üzülmez fena değildi. Ama takımda alkışlayabileceğimiz bir futbolcu olmadı, öne çıkmadı... Belki de kongre heyecanı sardı bugün futbolcuları...
Cemal Erbaş yazıyor
Kaleci Ömer'in Ernst'e yaptığı hareket kesinlikle kırmızı karttı... Tarafsız olacağım penaltı, penaltı değil ama Ernst' e yapılan hareket kırmızı karttı... Pazar günü Beşiktaş Kulübü'nü çok önemli bir kongre bekliyor. Başkanları değil, her zaman yönetimleri savunan biri oldum. Demirören ilk kez çok güçlü bir yönetim kurulu listesi verdi. Aksu'nun listesi de bu camiaya gönül vemiş kişilerden oluşuyor. İyi de, bizde borç değil ama deli bütçe getirebilecek veya dünya çapında önemli transferler yapabilecek yöneticeler var mı? Hadi hayırlısı... Sayın Denizli İsmail, Necip, Rıdvan ve Batuhan' ı harcadın... Harcama rica ediyorum.. Galatasaray'da yapılan onca transferler değil de, Arda'yı bir takımdan çıkarsan ne olur bir düşünür müsün? Kongre umarım Beşiktaş'a gerçekten hizmet edecek, her şeyini bu kulübe verecek, bu kulübün başkanlığını hak edecek bir başkan ile sonuçlanır... Şimdiden camiaya hayırlı uğurlu olsun... (Canım kardeşim Uğur Aslan'nın dünyaya yeni gelen bebeğini tebrik eder, Alya'ya uzun, sağlıklı, mutlu ömür dilerim.. Hoşgeldin Minik Kartal)