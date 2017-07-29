Olpak: DEİK başkanlığı konusunda bilgim yok

Ancak 2014 yılında bir gecede torba yasa ile Ekonomi Bakanlığı’na bağlandı. Yeni yönetmelikten sonra başkanı atama ya da görevden alma kararı bakana verildi. Bu yeni dönemin ilk başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olurunu alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) eski başkanı Ömer Cihad Vardan oldu.

Ancak iddialara göre bugünlerde DEİK’te bir sıkıntı yaşanıyor. Vardan’ın görevden alınacağı ya da görevi bırakacağı çok fazla dillendirilmeye başlandı. Bazı iddialara göre Vardan, işlerinin başına dönmek istiyor, bazılarına göre ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile arasında bazı sıkıntılar var. Önceki gün Aydınlık Gazetesi’nde de bu gelişmenin çok kısa süre içinde gerçekleşeceği belirtiliyordu.

DEİK iş dünyası için hala önemli bir kurum. İş Konseyi başkanları Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden oluşuyor. Ali Koç, Tuncay Özilhan, Zeynep Bodur ilk aklıma gelen isimler. Bu nedenle ben de neler oluyor diye araştırdım. İddialara göre Zeybekci’nin kuruma yönelik yeni planları var. DEİK’i bir “platform” olarak kullanmak istiyor.

Zeybekci, DEİK’in bütçesine katkı sağlayan TOBB, TİM, MÜSİAD ve Müteahhitler Birliği gibi kurumların da dönüşümlü başkanlık yapmasını düşünüyor. Yeni kabinede de Ekonomi Bakanı Zeybekci, şimdi bu değişimi yapmak için düğmeye basmış.

Başkanı görevden alma ve atama yetkisine sahip Zeybekci’nin bu değişikliği kısa süre içinde yapacağı öne sürülüyor. Yeni başkan adayı olarak ise Aydınlık’ın haberinde eski MÜSİAD Başkanı Nail Olpak’ın adı geçiyordu. MÜSİAD başkanlığından beri izlediğim Olpak’ı aradım. Şunları söyledi:

“Görevi bırakacağımı söylediğim tarihten itibaren 1 yıl boyunca bana çok değişik başkanlık alternatifleri yakıştırdılar. Şimdi de DEİK Başkanlığı diyorlar. Çok net söylüyorum bu konuda benim bilgim yok. Bana ulaşan bir bilgi yok.” Olpak “bilgim yok” diyor ama başkanlık görevi zaten bakanın iki dudağı arasında. O nedenle iddiaların doğru çıkması kuvvetle muhtemel. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluru da sonucun belirlenmesinde çok önemli.

O bu konuda ne diyecek? Bunu bilmek zor!