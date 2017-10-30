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    Ölmek üzereyken kurtarılan 'Şanslı'dan kötü haber

    SİVAS (İHA)
    30.10.2017 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ölmek üzereyken çöplükte bir hayvansever genç tarafından bulunan ve 'Şanslı' adı verilen köpek kurtarılmadı.

    Şarkışla'da 20 Ekim günü açlıktan ölmek üzereyken bulunan Kangal cinsi köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi. Burada tedaviye alınan ve 'Şanslı' ismi verilen köpeğe özenle bakıldı.

    Ölmek üzereyken kurtarılan Şanslıdan kötü haber

    SON FOTOĞRAFLARI UMUT VERMİŞTİ

    Kliniğe getirildiğinde 28 kilogram olan Şanslı'ya çok sayıda hayvansever yardım etti. Köpeğe, sağlıklı başka bir köpekten kan nakli de yapıldı. 3 gün önce gelen haber ve fotoğraflar, Şanslı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği yönünde umut vermişti. Ancak dün gece saatlerinde durumu kötüye giden 'Şanlı' tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin öldüğünü duyan hayvan severler büyük üzüntü yaşadı.

    Açlıktan ölmek üzere olan Kangal cinsi köpeğe yardım eliAçlıktan ölmek üzere olan Kangal cinsi köpeğe yardım eli

    Ölmek üzereyken bulunmuştu... İşte son haliÖlmek üzereyken bulunmuştu... İşte son hali

    Etiketler: Ölüm
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