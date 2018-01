Ölmeden önce kocasına öyle bir şaka yaptı ki...

Antonia Nicol adlı bir Twitter kullancısı geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir gönderide annesi Phendre'nin babası Nigel'e yaptığı son şakadan bahsetti. Antonia'nın bahsettiğine göre Kasım 2013 yılında hayatını kaybetmeden hemen önce Phendre, eşinden çiçeklere iyi bakmasını istedi. Eşini çok seven Nigel de onu kırmayarak tutkuyla yıllar boyunca çiçeklere su vermeye devam etti.

Nigel yıllardır suladığı ve bakımını yaptığı çiçeklerden çok etkilendi ve hem eşinin bir hatırası olarak hem de alıştığı için onları taşınırken yanına almak istedi. Fakat Nigel çiçekleri toplarken hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı; çiçekler plastikti. Evet, Nigel uzun bir süredir plastik çiçekleri suluyor ve onlara bakım yapıyordu. E haliyle bu kadar bakımdan sonra çiçekler de çok canlı görünüyordu.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT