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    Haberler >Gündem>Olmaz olsun böyle sevgili!

    Olmaz olsun böyle sevgili!

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    14.02.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Adana'da 30 yaşlarında bir adam, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

    SEYHAN ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde,  iddiaya göre, nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, yanındaki genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp tartakladı. Adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı. Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikâyetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.

    Olmaz olsun böyle sevgili

     

    Etiketler: Adana , kadına şiddet , nişanlı , Sevgili , son dakika
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