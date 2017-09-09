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    Hürriyet >Dünya>Olmaz denilen oluyor! Uçağa ayakta yolcu alacaklar!

    Olmaz denilen oluyor! Uçağa ayakta yolcu alacaklar!

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 09:28

    Uçak yolculukları önümüzdeki günlerde ilginç bir değişime uğrayabilir. Zira bir firma ayakta yolcu alınmasına olanak veren yeni dizaynını görücüye çıkardı.

    VivaColombia isimli ucuz bilet satması ile bilinen hava yolu firması, uçak yolcularını kökünden değiştirmek için düğmeye bastı.
    Firma uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı.

    Bununla ilgili dizaynlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu karelere bakıldığında yolcuların normalden daha az yer kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor.

    Firma bu modeli kısa süreli uçak yolculukları için hayata geçirmek istediğini resmen duyurdu.

    Şirketin kurucusu ve CEO'su konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu yönde bir talep olduğunu ve bu talebi karşılamak için gerekli girişimleri yaptıklarını belirtti.

    Ancak firmanın bu projesini hayata geçirebilmesi için pek çok yerden izin alması gerekiyor.
    Bu alanda girişimlerde bulunan ilk firma VivaColombia değil.

    İngiltere merkezli havayolu şirketi Ryanair de benzer bir talep ile uzun süre gündemde kalmıştı.Ancak şirket gerekli izinleri bir türlü alamadığı için bu projesini hayata geçirememişti.

    Etiketler: Uçak , vivacolombia , Charter uçaklar
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