Olmaz denilen oldu... Aynı bayrak altında yürüyecekler!

Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor.

Sputnik'in aktardığı habere göre iki taraftan delegeler bugün sabah görüştükten sonra yeniden bir araya geldi.

İLK KEZ OLİMPİYATLARDA ORTAK TAKIM KURULMASI KARARI ALINDI

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, görüşmede iki Kore'nin Olimpiyatlar'daki açılış seremonisinde birleşik Kore bayrağı altında birlikte yürüme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Ayrıca tarafların Olimpiyatlar'da yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulmasında da anlaştığı açıklandı.

Açıklamada Kuzey Kore'den 230'u ponpon kız, 140'ı müzisyen ve dansçı ve 30'u gösteri amaçlı tekvando sporcusu olan 550 kişilik heyetin oyunlara katıalcağı belirtildi.

Heyetin Güney'e 25 Ocak'tan itibaren gelmeye başlayacağı da açıklandı.