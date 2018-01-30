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    Olmayan arabasına kaçak geçiş cezası geldi!

    Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
    30.01.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şans oyunu bayisi işleten ve aracı olmayan İsmail Gürsoy’a (50), Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobille kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 187 TL’lik ceza kesildi.

    Çorlu’da, şans oyunu bayisi işleten İsmail Gürsoy’a önceki gün vergi dairesinden içinde ödeme emrinin olduğu zarf geldi. Zarfı açan Gürsoy, kendisi adına 59 YF 986 plakalı otomobil ile İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kaçak geçiş yaptığına dair ceza yazıldığını gördü.

    Otomobili olmadığını ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmediğini belirten İsmail Gürsoy, 17 TL’lik geçiş ücretiyle birlikte cezanın toplam 187 TL olduğunu söyledi. Gürsoy, "Benim arabam yok. Uzun zamandır İstanbul’a gittiğim bile yok. Gitsem de bir arkadaşımın aracı ile veya otobüsle gidiyorum. Bu köprüden de bugüne kadar geçmedim. Nasıl olur da ceza gelir, anlamış değilim; ama benim adıma trafik cezası geldi. Hiçbir şey yapmadım, araştırıyorum. Nasıl böyle bir şey olur, anlayamadım" diye konuştu.

     

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    Etiketler: Tekirdağ , kaçak geçiş cezası , son dakika
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