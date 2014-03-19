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Olmasaydınız, Olmazdık

19.03.2014 - 09:07 | Son Güncelleme:

Yaşlılara Saygı Haftasında Seyfi Dursunoğlu’ndan anlamlı mesaj

Her yıl 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, TENA’nın katkılarıyla hazırlanan reklam filminde Seyfi Dursunoğlu rol aldı.Olmasaydınız, Olmazdık

Her yıl, 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, TENA’nın katkılarıyla hazırlanan ve yaşlılara saygıyı vurgulayan reklam filminde Seyfi Dursunoğlu rol aldı.

Hayatımızın her döneminde, yaşadığımız tüm zorluklarda bize destek olan, yaşantımızın her anını güzelleştirmek için çalışan yaşlılarımızı, daha fazla hatırlamamız ve önemsememiz gerektiğine dikkat çeken film, 18 Mart tarihinde internette yayınlanmaya başladı.
Çoğumuzun hayatında, bize zor zamanlarında yardım elini uzatan, anne ve babamıza anlatamayacağımız sırlarımızı anlattığımız, hastayken elinden ilaç niyetine çorbasını içtiğimiz bir anneannemiz, babannemiz, dedemiz vardır.

İnsan yaşlandıkça bakıma ihtiyaç duyar anlayışına rağmen, aslında bir an düşündüğümüzde, büyüklerimizin ayakta durabildikçe bize her zaman kol kanat gerdiğini, yükümüzü aldığını, sorgulamadan, yargılamadan bizlere destek olduklarını vurgulayan reklam filmi; onlara daha iyi bir hayat sunduğumuzda asıl kazananın bizler olduğunu gülümseten bir dil ile anlatıyor.

Bizlere enerjisi ile yaşını unutturan, her zaman genç bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu, yaşlıların hayatımızdaki yerinin ve değerinin unutulmaması için çağrı yapıyor. Yaşlıların neden sonsuz saygıya layık olduğunu çok net şekilde ortaya koyan TENA reklam videosunu izlemek ve yaşlılık, inkontinans (idrar kaçırma), yaşlı bakımı gibi konular hakkında bilgiler almak için Türkiye’nin yaşlılara özel ilk ve tek portalı olan Her Zaman Genç’i ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.


Bu bir ilandır.


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