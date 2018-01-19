Olmasalar olmazdı

Anti-jön

Salı gecesi ‘Kadın’da, Bahar (Özge Özpirinçci) ile Arif’in (Feyyaz Duman) kolay unutulmayacak vedalaşma sahnesini izledik. Bahar çocuklarıyla birlikte mahalleden anne evine taşınıyor, zor zamanlarında hep yardımını gördüğü Arif’e de esas nedeni çıtlatmayı borç biliyor. Bahar’ı dinlerken ara ara Arif’in yüzünde beliren yorgun ve mahcup gülümseme, o zamana kadar hayran bırakmadığı izleyici kaldıysa onları da kaptı götürdü.

Aslında Arif anladı anlayacak, Bahar’ın daha vakti var ama biz ekran başında çoktan fark etmiştik güzel bir aşkın hatta daha iyisi, çok sağlam bir ilişkinin temellerinin atılmakta olduğunu. Fark etmemizi sağlayan da bıçkınlığından ödün vermeden, duygularını soğan gibi kat kat soyarak ortaya çıkarmakta usta Arif. Onu canlandıran 1982 doğumlu Feyyaz Duman, ödüllü bir oyuncu; ‘Annemin Şarkısı’yla Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü, ayrıca epey de uluslararası filmi var. Hangisini bulursanız izleyin bence. (Fox, salı, 20.00)





Direk(t)

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hurşit’i ise Çakırbeyli ailesinin emektarı, babası da öyleymiş. Lafını dolandırmayan, bir ordu insanın koruduğu yere tek başına girecek kadar gözü kara. Trabzonlu. 1966 doğumlu Haydar Şişman da Trabzonlu, resim öğretmeni ve ressam. Ayrıca dünyanın birçok yerindeki festivallerden çok sayıda ödülü olan ‘Kalandar Soğuğu’nun Altın Portakallı başrol oyuncusu. İlk kez bir dizide rol alıyor, iyi ki almış. (atv, salı, 20.00)





Apalak

‘Hayat Sırları’ kısa sürede veda eden diziler arasına karışıyor bu pazar ama ekrana sıra dışı bir oyuncu hediye etmiş olarak. Şirin ve onu oynayan Ecem Erkek. 1991 doğumlu oyuncu tiyatro kökenli, hiç filmi yok, bu da ilk dizisi. ‘Apalak’ Şirin, yadırgamayacağımız, sevimli bir karakter olabilirdi, Ecem Erkek sayesinde onca starın arasından yükselen bir karaktere dönüştü. Bir sonraki işi merakla bekleniyor, arası uzamasa keşke. (Star, pazar, 21.45)





Dâhi

Rıza Kocaoğlu elbette ekrandan çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. ‘Çukur’daki Aliço karakteri bir ilk ama. Hikâyenin kilit isimlerinden biri, çöp toplayıcısı. Geçmişini bilmiyoruz, Yamaç’ın sabrı sayesinde öğreneceğimizi umuyoruz, ama deha derecesinde bir zekâsı, yüksek kapasiteli bir görsel hafızası olduğunu ve çorba sevdiğini biliyoruz. Yamaç’ın da bu hafta dediği gibi, “Deli değil, çok özel bir insan”. Tanıdıkça daha çok seveceğiz gibi. (Show, pazartesi, 20.00)

HAFTANIN PROGRAMI: Gülizar (Kanal D, cumartesi, 20.00)

Çağan Irmak’ın uzun bir aradan sonra ekrana döndüğü dizisinde Farah Zeynep Abdullah bol bol şarkı da söyleyecek. ‘Unutursam Fısılda’ ve ‘Arif v 216’ performanslarını düşününce, sanki hiç fena olmaz gibi....

HAFTANIN SEÇKİSİ

Yeni dizi Mehmetçik Kut’ül-Amare (TRT1, perşembe, 20.00)

Yeni dizi Sen Anlat Karadeniz (atv, çarşamba, 20.00)

Yeni dizi Mosaic (İlk interaktif dizi, yönetmen Steven Soderbergh) (beIN Series Vice, salı-pazar her gece, 23.00)

Yeni dizi Ghosted (Polisler ve uzaylılar karşı karşıya, sitcom) (FX, pazar, 20.35)

Film Fakat Müzeyyen, Bu Derin Bir Tutku - Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları (MovieSmart Türk, cumartesi, 21.45)

5

Kerime Nadir’in bütün yurtta tanınmasını sağlayan ölümsüz romanı ‘Hıçkırık’ta Kenan ile Nalan’ın imkânsız aşkları konu ediliyordu. Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun da bu aşkı bir Yeşilçam filminde ölümsüzleştirmişti. Günlük dizi olarak, birer saatlik bölümler halinde günümüze uyarlanan ve haftanın beş günü yayımlanan yeni ‘Hıçkırık’ta yeni Nalan’ı Sezgi Sena Akay ve yeni Kenan’ı Barış Arda Hacıoğlu canlandırıyor. Nurseli İdiz ve Selçuk Özer de kadroda. (Kanal D, 15.00)



