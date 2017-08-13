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Olmasak, Avrasya Tüneli de yapılamazdı

Noyan DOĞAN
13 Ağustos 2017 - 20:38Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 20:52

Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, ekonomiye 90 trilyon teminat verdiklerini belirterek, “Sigortacılar olmasaydı Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de olmazdı, milyarlarca liralık yatırımlara finansman sağlanamazdı” dedi.

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, sigortanın olmadığı ortamda milyarca liralık yatırımların da finanse edilemeyeceğini söyledi. ÇağlarOlmasak, Avrasya Tüneli de yapılamazdı
, sigortacılar olarak sadece prim toplayıp, hasar ödemediklerini, sürdürülebilir büyüme için ekonomiye destek olduklarını belirtti. Can Akın Çağlar, ekonomiye 106 milyar lira fon sağladıklarını ifade ederek, “Bunun 41 milyar lirasını kamu iç borçlanma senetlerine yatırdık. 24 milyar lirasını vadeli mevduat olarak kullanması için bankacılık sektörüne tahsis ettik. 22 milyar lirasını sermaye piyasası araçlarına yönlendirdik ve özel sektörün borçlanmasını destekleyebilmek için de 8 milyar lirayı özel sektör borçlanma enstrümanlarında kullandık. 11 milyar liralık fonu ise altın gibi değerlin maden fonları ve diğer finansal enstrümanlara ayırdı” dedi.

GSMH’NIN 35 KATI TEMİNAT
Finans deyince önce akla bankacılığın geldiğine değinen Çağlar, “Eski bir bankacı olarak şunu söyleyebilirim ki, milyarlarca liralık yatırımların arkasında sigorta olmazsa bu yatırımların hiçbiri finanse edilemez” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigortacılar olarak ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için GSMH’nın 35 katı kadar teminat sağladık. Bu da yaklaşık 90 trilyon TL demektir. Bu teminatlar olmasaydı Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milyarlarca liralık yatırımlar da olmazdı. Sigortanın böyle bir önemi var. Tüm bu yatırımların arkasında sigortanın olduğunu ve sigorta olmazsa bunların hiçbirine finansman sağlanamayacağını herkesin bilmesi gerekiyor.”

131 MİLYAR TL’LİK SEKTÖR
Can Akın Çağlar, sigortacılığı 131 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını da vurguladı. Çağlar, sigortacılığın en önemli fonksiyonunun hasar ödemek olduğunu da hatırlatarak, “Geçen yıl 23,4 milyar TL hasar ödedik. Bu senenin ilk çeyreğinde de ödenen hasar tutarı 6,8 milyar lirayı buldu. Mesela, bankalardan kredi kullanan vatandaşların çokça şikayet ettiği bir konu var, kredi kullanırken yapılan hayat sigortaları. Sadece geçen sene kredi ile bağlantılı hayat sigortası yaptıranlardan vefat eden 74 bin kişi için geride kalanların üzerinde borç kalmasın diye sigorta şirketleri tarafından 1,1 milyar lira bankalara para ödendi” şeklinde konuştu

Trafikteki zararı Ayşe Teyze ödedi

CAN Akın Çağlar, trafik sigortasında yaşananlara da değinerek, 11 yılda 7,3 milyar TL trafik sigortasından zarar edildiğini belirtti ve şunları söyledi: “Yıllarca trafikteki bu zararı diğer sigorta ürünleri ile telafi ettik ama öyle iki yıl var ki, 2012 ve 2015’te zarar, diğer ürünlerdeki karlılığı da götürdü. 2012’de 1,2 milyar, 2015’te de 2,3 milyar zarar açıklandı. Bu yıllarda da trafik sigortasında hızlı fiyat artışı ile reaksiyon gösterildi. Trafikteki bu zararı aslında Ayşe teyzenin evinin poliçesinden ya da Anadolu’daki küçük işletmenin işyeri poliçesinden finanse ettik. Bu bir zorunlu sigorta ve devletin bize yüklediği bir görev; bunun bilincindeyiz, kar etmeyi de beklemiyoruz ama çok zarar eder noktada da diğer ürünlerin fiyatlarını artırıp, zararı gidermeye çalışıyoruz. Bu da bizde, tüketiciler açısından birinin yükünü diğerine transfer etmek gibi içsel rahatsızlık yaratıyor. O nedenle trafikte fiyatların serbest tarifeye göre yürümesi ve iyi sürücü kötü sürücü ayrımının yapılması gerekiyor.”

Etiketler: TÜRKİYE Sigorta Birliği , Can Akın Çağlar , Avrasya Tüneli
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