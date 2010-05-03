Olmadı Rıdvan Hoca

Bu sezon sınıfta kalan birileri varsa, ne hakemlerimiz, ne takımlarımız, ne taraftarlarımız, ne yöneticilerimizdir. Bu sezon sınıfta kalan sadece ve sadece futbol yorumcuları ve medyadır.



Futbolumuzun marka değeri diye konuşup duruyoruz. Futbolumuzun marka değerini korumak, marka değerini yükseltmek, herkesin ağzında aynı sakız. Sonuçta teknik direktörlerle, hakemlerle, yönetici ve futbolcularla sürekli uğraşılıyor, marka onların sırtlarında yükselecek. Gelin görün ki bir çoğu duman olmayan yerden ateş çıkarmaca, bir çoğu başarısızlığa kılıf uydurmaca, bir kısmı da sadece kötü niyetli gündem oluşturmaca.



Sonuç olarak gergin haftalara girip de futbol beklememeye başladığımız anda ligimiz havalanıverdi. Futbolsa futbol, hakemse hakem. Fulham Hamburg maçında Cüneyt Çakır misali yönetimlerle kötü niyetli medyanın bile futboldan başka konuşacak bir şeyi kalmadı.



Futbol oyununu bu kadar çekici kılan biraz da işin muhabbet kısmı. Televizyonda, gazetede konuşulanları yazılanları kitlelerin konuşması. Sanal dünyada yüzlerce futbol blogunda birbirinden ilginç bilgiler, tartışmalar, teoriler.



Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu işi iyi yapanlar ve kötü yapanlar var. Rating adına sadece kavgaya, spekülasyona prim veren ve seviyesizliğin de altına inen programları saymıyorum, onlar kendilerini biliyor.



Televizyonda çok güzel hazırlanmış marjinal programları saymazsak maç sonrası futbol kamuoyunu yönlendiren, kanaat önderliği yapabilecek kapasitede iki kanal kaldı. Biri görüntü zenginliği açısından yayıncı kuruluşun yeni formatlı Maratonu, diğeri ise Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen’in YüzdeYüz Futbolu.

Yeni formatlı Maraton, gitgide sevimsiz bir hal alıyor. Hakan Ünsal’ın gitgide kaybettiği mütevazı duruşu ile daha da artan saçmalamaları ve Feyyaz’ın konuştukça bilgisizliğini ortaya seren yorumları. Cumartesi gecesi Hakan yirmi dakika prensiplerden ve spor ve iş ahlakından bahsedip on saniye sonra tilki bakışları ile Arif Erdem’in hakemleri nasıl aldattığını ballandıra ballandıra anlatıyor mesela. Gitgide kötüleşen muhabirlerin saçma sorularından sıkılan ilk teknik adam olmayan Riijkard’a yayıncı kuruluş olarak kızgın olmak tamam. Peki Feyyazın Surinamlılara ithafen yumurtladığı Afrikalı olmalarına rağmen onların da kendilerine göre bir kültürleri vardır incisine ne demek lazım? Aklıma takılanlar: Surinam Afrika’da olmadığı gibi, Afrika’yı küçümsemek Feyyaz’a mı kaldı? Riijkard’ın Hollandalı kimliğini aşağılamak daha mı zor da doğrudan Surinamdan lafa girildi? Ve bir soru: FIFA’nın ırkçı söylemlere karşı kampanyası sadece saha içinde mi yoksa medya uzantısı da var mı? Öyleyse Digiturk Feyyaz hakkında ne işlem yapacak?



Adı YüzdeYüz futbol olup da şimdiye kadar bu konudaki en iyi maç sonrası yorum programında da bu hafta inanılmazlar oynandı. Üç maçın aynı anda oynandığı gün, maçların yorumunu bekleyenler Rıdvan Hoca’nın Aziz Başkan ve Aykut Kocaman reklamını dinlemek, ve biraz daha dinlemek ve hatta biraz daha dinlemek zorunda kaldılar.



Rıdvan Hoca, son 9 haftalık çıkıştan Daum’a kredi vermezken, dokuz hafta önce Samandıra’ya kamp kuran Başkan ve Aykut Hoca’ya övgüler yağdırdı durdu. Aykut Kocaman’ın sahaları özledim kampanyasına bir giriş midir bilemeyiz ama bu kadarı da hem hocaya, hem futbolculara ve hem de taraftara haksızlık. İlk sekiz hafta Fenerbahçe çok iyiymiş, sonra 15 hafta dökülmüş, demek ki iş Daum da değilmiş. Ne zaman ki Aykut Hoca ile Başkan işe el koymuş, işler düzelmiş, mucize olmuş. Bunu iyi niyetli bir yorum olarak kabul etmekte ben zorlanıyorum şahsen.



O zaman şunu da sormazlar mı? Aykut Hoca ile Aziz Başkan 15 hafta boyunca neredeymiş? Futbolcuların sahada yürümesini neden seyretmişler? Bu kadar 1-0 kazanılan maçtan sonra son birkaç haftada tam anlamıyla havaya giren takımın tüm kredisi ben paramın karşılığını istiyorum konuşmasına mı verilmeli? Ya o maçlar kazanılmasaydı, tüm başarısızlık Başkan’ın ve Aykut Hoca’nın mı olacaktı?

Bu kadarı da fazla değil mi sizce de?