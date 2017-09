Olimpiyat StadÄ±'ndan

Çok istekli ve arzulu bir futbol sergilediler. Artık özlediğimiz Trabzonspor’u görecek miyiz diye düşünüyorum. Egemen hiçbir maçta oynamadığı kadar hırslı idi, Gökhan ve Umut nihayet kaleyi görmeye başladılar.

Fakat İstanbul B.B. takımı da hiç bu kadar kötü bir günde olmadı. Trabzonspor çok iyi oynadı diye düşünüyoruz ama karşısında hiçbir direnç yoktu. En çok Broos için sevindim. O, bu kötü gidişi hak etmiyor. Çünkü yapacağı çok bir şey yok, çünkü Trabzonspor da Trabzonspor’u taşıyacak futbolcu yok. Maça gidebilen taraftarlar için de çok iyi bir galibiyet oldu. İşte taraftar böyle olmalı, iyi günde ve kötü günde de hep takımının yanında olmalı. Bir takımı seveceksek onun taraftarı olacaksak bu koşulsuz olmalı. Bu galibiyet için Trabzonspor’u tebrik ediyorum.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

ALİ SAMİ YEN’DEN

Maçın sonucunu soran herkese 4-0 olur diyordum. Çünkü Galatasaray’ın futbolcu kalitesini ve oyun disiplinini biliyoruz. Beşiktaş’tan iki gömlek üstün. Galatasaray’da oyun taktiklerinin sahaya yansımalarını her maçta görüyoruz. Motivasyonları çok yüksek, her maça arzulu ve istekli başlamalarından hemen anlaşılıyor. Daha önce ki yorumlarımızda da belirttiğimiz gibi Beşiktaş’ın gerçek gücünü görmeye başladık. Transferlerde yapılan hatalar, halen oturmamış bir kadro, uyum içinde olmayan bir yönetim. Mustafa Denizli’nin şanslı antrenör olduğunu biliyoruz. Mustafa Denizli her hangi bir sistemi yoktur, maçları iyi okuyamadığını herkes bilir. Bunu maç sonrasındaki otorite yorumlarından da anlıyoruz. Beşiktaş Ali Sami Yen’de defansif bir oyun oynayarak hızlı hücumlarla gol arayacaktı ve bulurdu da. Çünkü Galatasaray defansı için iyi diyemem, iyi değil. Ama nedense Mustafa Denizli ofansif oyun tarzını seçti. İşte burada antrenör farkı öne çıktı.Artık Galatasaray’ı kolay kolay kimse durduramaz, lige yeni çıkan takımlar hariç. Çünkü kötü takım iyi takımın oyun düzenini bozar ve o maçların motivasyonu her zaman düşük olur.

BURSA’DAN



Bu timsahlar daha çok takımı ısıracaklar. Fenerbahçe çok zorlandı, iyi oyun kuramadı, Bursaspor alan savunmasını çok iyi yaptı, orta sahası iyi çalıştı fakat defans için ve forvet için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Forvet oyuncuları son hamlelerini yapamadılar. Yoksa maçın seyri değişirdi. Ertuğrul Sağlam takımını çok iyi hazırlıyor, her zaman tebrik ediyorum şimdide. Fakat Fenerbahçe’de taşlar yerine oturdu. Bu sene büyük bir sakatlıklar olmazsa Galatasaray ile Fenerbahçe’nin senesi olabilir. Şampiyonluk yarışında yalnız kalabilirler ama zayıf takımların maçlarına bağlı tabiî ki. O maçların sonuçlarını kimse tahmin edecek cesareti gösteremez. Yukarıda yazdığım gibi.