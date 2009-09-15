Olimpiyat StadÄ±'ndan

Ã‡ok istekli ve arzulu bir futbol sergilediler. ArtÄ±k Ã¶zlediÄŸimiz Trabzonsporâ€™u gÃ¶recek miyiz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Egemen hiÃ§bir maÃ§ta oynamadÄ±ÄŸÄ± kadar hÄ±rslÄ± idi, GÃ¶khan ve Umut nihayet kaleyi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±lar.

Fakat Ä°stanbul B.B. takÄ±mÄ± da hiÃ§ bu kadar kÃ¶tÃ¼ bir gÃ¼nde olmadÄ±. Trabzonspor Ã§ok iyi oynadÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§bir direnÃ§ yoktu. En Ã§ok Broos iÃ§in sevindim. O, bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸi hak etmiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yapacaÄŸÄ± Ã§ok bir ÅŸey yok, Ã§Ã¼nkÃ¼ Trabzonspor da Trabzonsporâ€™u taÅŸÄ±yacak futbolcu yok. MaÃ§a gidebilen taraftarlar iÃ§in de Ã§ok iyi bir galibiyet oldu. Ä°ÅŸte taraftar bÃ¶yle olmalÄ±, iyi gÃ¼nde ve kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde de hep takÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmalÄ±. Bir takÄ±mÄ± seveceksek onun taraftarÄ± olacaksak bu koÅŸulsuz olmalÄ±. Bu galibiyet iÃ§in Trabzonsporâ€™u tebrik ediyorum.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

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ALÄ° SAMÄ° YENâ€™DEN

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MaÃ§Ä±n sonucunu soran herkese 4-0 olur diyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Galatasarayâ€™Ä±n futbolcu kalitesini ve oyun disiplinini biliyoruz. BeÅŸiktaÅŸâ€™tan iki gÃ¶mlek Ã¼stÃ¼n. Galatasarayâ€™da oyun taktiklerinin sahaya yansÄ±malarÄ±nÄ± her maÃ§ta gÃ¶rÃ¼yoruz. MotivasyonlarÄ± Ã§ok yÃ¼ksek, her maÃ§a arzulu ve istekli baÅŸlamalarÄ±ndan hemen anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Daha Ã¶nce ki yorumlarÄ±mÄ±zda da belirttiÄŸimiz gibi BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n gerÃ§ek gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Transferlerde yapÄ±lan hatalar, halen oturmamÄ±ÅŸ bir kadro, uyum iÃ§inde olmayan bir yÃ¶netim. Mustafa Denizliâ€™nin ÅŸanslÄ± antrenÃ¶r olduÄŸunu biliyoruz. Mustafa Denizli her hangi bir sistemi yoktur, maÃ§larÄ± iyi okuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes bilir. Bunu maÃ§ sonrasÄ±ndaki otorite yorumlarÄ±ndan da anlÄ±yoruz. BeÅŸiktaÅŸ Ali Sami Yenâ€™de defansif bir oyun oynayarak hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarla gol arayacaktÄ± ve bulurdu da. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Galatasaray defansÄ± iÃ§in iyi diyemem, iyi deÄŸil. Ama nedense Mustafa Denizli ofansif oyun tarzÄ±nÄ± seÃ§ti. Ä°ÅŸte burada antrenÃ¶r farkÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.ÂArtÄ±k Galatasarayâ€™Ä± kolay kolay kimse durduramaz, lige yeni Ã§Ä±kan takÄ±mlar hariÃ§. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¶tÃ¼ takÄ±m iyi takÄ±mÄ±n oyun dÃ¼zenini bozar ve o maÃ§larÄ±n motivasyonu her zaman dÃ¼ÅŸÃ¼k olur.

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BURSAâ€™DAN



Bu timsahlar daha Ã§ok takÄ±mÄ± Ä±sÄ±racaklar. FenerbahÃ§e Ã§ok zorlandÄ±, iyi oyun kuramadÄ±, Bursaspor alan savunmasÄ±nÄ± Ã§ok iyi yaptÄ±, orta sahasÄ± iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ± fakat defans iÃ§in ve forvet iÃ§in aynÄ± ÅŸeyleri sÃ¶yleyemeyeceÄŸim. Forvet oyuncularÄ± son hamlelerini yapamadÄ±lar. Yoksa maÃ§Ä±n seyri deÄŸiÅŸirdi. ErtuÄŸrul SaÄŸlam takÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok iyi hazÄ±rlÄ±yor, her zaman tebrik ediyorum ÅŸimdide. Fakat FenerbahÃ§eâ€™de taÅŸlar yerine oturdu. Bu sene bÃ¼yÃ¼k bir sakatlÄ±klar olmazsa Galatasaray ile FenerbahÃ§eâ€™nin senesi olabilir. Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda yalnÄ±z kalabilirler ama zayÄ±f takÄ±mlarÄ±n maÃ§larÄ±na baÄŸlÄ± tabiÃ® ki. O maÃ§larÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± kimse tahmin edecek cesareti gÃ¶steremez. YukarÄ±da yazdÄ±ÄŸÄ±m gibi.