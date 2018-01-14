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    Olimpiyat buluşması

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    Güney Kore ile Kuzey Kore arasında Güney Kore’nin düzenleyeceği Kış Olimpiyatları için görüşmeler sürüyor.

    Kuzey Kore, olimpiyatlara spor heyeti göndereceğini açıklamıştı. Taraflar arasındaki görüşmelerde olimpiyatların açılışında iki ülke sporcularının birlikte yürümesi konuşuluyor. Ayrıca, iki ülkenin ortak bir kadın buz hokeyi takımıyla olimpiyatlara katılması da gündemde. Kuzey Kore, ayrıca, olimpiyat oyunlarına kadın müzik ve gösteri grubu Moranbong’u göndermeyi planlıyor. Bu arada Güney Koreli haber ajansı Yonhap, iki ülkeden heyetlerin bugün sınırın Kuzey Kore tarafındaki Panmunjom köyünde bir araya gelmesi bekleniyor.

    Etiketler: Güney Kore , gazetehaberleri
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