Olimpik sporcu neden eskort oldu?

O ülkesini üç kez Olimpiyatlarda temsil eden bir atlet: Suzy Favor Hamilton. 1999’da ‘1500 metrelik koşuların en hızlısı’ olarak anılıyordu. Muhtelif şampiyonalarda 9 altın madalyası var. Dev spor markalarıyla sponsorluk anlaşmaları imzalayan, Sports Illustrated dergisinin sayfalarını süsleyen bir sporcu. Gençlik aşkıyla evlenen, malikânede yaşayan bir anne. Başarı, güzellik, servet, mutluluk... Tüm bunlara sahip bir kadının, her şeyi geride bırakıp eskortluğa başlaması nasıl açıklanabilir?





Hamilton’ın sansasyonel öyküsü, ilk bakışta ‘Bir seks bağımlısının itirafları’ tadında görünse de gerçek bir hayli farklı... Gelin, kendisinden dinleyelim...

“Sadece koşarken kendimi huzurlu hissediyordum” diyor sporcu. Wisconsin’de dört çocuklu bir ailenin kızı. 9 yaşında başladığı koşu, biraz da evde yaşadığı sorunlardan kaçışı. Abisi Dan’in bipolar hastalığını görmezden gelmiş ailesi: “Başarılı olursam, ailemi mutlu edebilirim diye düşündüm. ‘Olimpiyatlarda yarışabilirim’ dedim.”



Las Vegas’ta olan,

orada kalmadı

1991’de üniversiteden mezun olur olmaz, sınıf arkadaşı Mark Hamilton’la evlenen Suzy’nin olimpiyat hayali, onu 1992’de buldu. Hamilton, 1992 ve 1996’da olimpiyatlarda ABD’yi temsil etti. “Bir şeyde en iyi olmanın tatmini inanılmazdı” diyor o günleri anımsarken. Ancak işler, 1999’da değişti. Yarış stresine abisinin intiharının acısı eklendi. Yine de 2000 Sydney Olimpiyatları’na katıldı. Ama manşetlerde başarı yerine skandalla yer aldı. 1500 metre yarışında madalya kazanamayacağını anlayıp kendini yere attı: “Bir düş kırıklığıydım; beklentileri yerine getirememiştim. Birkaç yarışta daha yer aldım, sonra kızım Kylie’ye hamile kaldım. Bunu bahane ederek uzaklaştım.”





Bir dönem emlakçılık yapan Suzy, doğum sonrası depresyona girdi. İntihara bile kalkıştı. Doktora gitti, birkaç antidepresan denedikten sonra, kendisini daha iyi hissettiren bir ilaç buldu. Ama bu, öyküyü farklı bir boyuta ulaştırdı.

Bipolar olduğu fark edilmeyen Suzy’nin beyin kimyası, aldığı ilaçla iyice bozuldu: “Sürekli seks düşünüyordum. Durmaksızın... Hayatımda yeni heyecanlar istiyordum.” Aradığı heyecanı, eşiyle evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için gittikleri ‘Günah Şehri’ Las Vegas’ta buldu: “İlişkimize hareket katmak için eskort servisi kullanmayı önerdim. Kabul etti. Bir eskort servisine başvurduk. O gece bazı şeylerin başlangıcı oldu.”

Ayda bir çeşitli bahanelerle soluğu Las Vegas’ta alan Hamilton ‘hiperseksüel’ olduğunu fark etti: “O güne kadar kocamdan başka erkekle sevişmemiştim. Erkek eskortlarla olmaya başladım. Biri ‘Çok iyisin, ben sana para vermeliyim’ dedi, kafamda bir ampul yandı. Neden kendimi bedavaya sunuyordum ki? Daha önce kullandığımız eskort servisine danıştım, daha güvenli olur diye düşündüm.”

Böylelikle çifte hayat yaşamaya başladı. Hafta içi mutlu bir evliliği olan anne, hafta sonları saati 600 dolar olan eskort ‘Kelly Lundy’: Niye bu işe soyundum, bilmiyorum, sanırım egom zedelenmişti. Kendimi başarılı hissetmeye ihtiyacım vardı belki. Eskortları değerlendiren sitelerde dereceme bakıyordum. İkinci seçildim; madalya kazanmak gibiydi. Sadece anksiyete ve baskı yoktu işin içinde... Macera, heyecan ve adrenalin vardı. Tabii bu dönem hasta olduğumu da dikkate almak

gerekir.”

Eşim beni bırakmadı çünkü...

Önceleri Suzy’nin eşi Mark durumdan bihaberdi. Ancak Hamilton, bir süre sonra kocasıyla durumu paylaştı. Eşi, onun hasta olduğunu düşünmüş: “Vazgeçirmek için uğraştı ama yaptıklarım bana mantıklı geliyordu. Hasta olduğumun farkındaydı. Yardım almam gerektiğini söylüyordu, ben istemiyordum. İlk defa kendimi özgür hissetmiştim. Vegas’taki hayatımın elimden alınmasından korkuyordum.”





Ve ‘korktuğu’ 2011’de başına geldi. Müşterilerinden biri onu tanıyıp, ‘The Smoking Gun’ adlı siteyle yaşadıklarını paylaştı. Ve kıyamet koptu: “Ailemden bazıları beni dışladı. Arkadaşlarım yok oldu. Bir tek eşim bana sahip çıktı. Dört-beş ayrı geçirdik. Ama sonuçta hastalığıma ve tedavime odaklanmayı seçti.” Suzy, tedavi sürecinde de zor zamanlar geçirdi: “İlaç almaya başlayınca, yakınlarımı ne kadar kırdığımı anladım. Hayatımı bitirmeyi düşündüm. Ama geride bırakacağım eşim ve çocuğum var. Bipolar hastalarıyla tecrübelerimi paylaşmak için kitap yazmaya karar verdim. 2015’te ‘Hızlı Kız’ çıktı. Aldığım tepkiler olumluydu, birçok kişi benzer dertleri geçirmiş. Şimdi tek isteğim bipolar hastalarına yardımcı

olabilmek.”