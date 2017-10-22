Oligarkın kızı 6 kişiyi öldürdü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı

Kaldırımda bekleyen yayaların arasına dalan Zaitseva, içlerinde 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişinin ölümüne yol açtı. Zaitseva, kazadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulurken, olayın ardından ambulans bekleyen öfkeli kalabalık genç kadını linç etmek istedi.

Linçten kendisini bir ciple takip eden korumaları sayesinde kurtulan Zaitseva, gözaltına alındı. Genç kadının, taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkemeye çıkartıldı.

Elleri kelepçeli şekilde mahkemeye götürülen Zaitsev'in sürekli ağladığı görülüyor.

Babasının, kazada yaşamını kaybeden ve yaralananlarla, ailelerine her türlü maddi-manevi desteği vermeyi taahhüt ettiği mahkemede, ölenler için de mahkemenin uygun göreceği en üst tutardan tazminat ödemeyi teklif ettiği kaydediliyor.

İlk duruşma sonrası, mahkeme milyarder babanın tek varisi olan Alyona için en az 2 ay yurt dışına çıkış yasağı koyarak, dava süresince kentten ayrılmaması ve her gün karakola giderek imza vermesi kaydıyla tahliye kararı verdiği, ayrıca yüklü bir kefalet belirleneceği Ukrayna medyasında yer aldı.

AĞLAYARAK GELDİ GÜLEREK ÇIKTI

Mahkemenin kararından sonra, duruşmaya girdiği andaki gözyaşlarından eser kalmadığı, tebessüm ettiği karelere yansıyan milyarder genç kızın yakında serbest bırakılması bekleniyor. Rusya'da 1990'lı yıllardan sonra özelleştirmelerle zengin olan işadamlarına 'oligark' deniyor. 'Servetinin kaynağı karanlık' anlamında da kullanılıyor.