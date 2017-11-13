 Olgun bir ilişkiye hazır olduğunuza dair 5 işaret

Hayatınızda gerçek bi ilişkiye yeriniz var.
Hepimizin çeşit çeşit uğraşı var. Aile, arkadaşlar, iş, egzersiz, hafta sonu gezmeleri ve hobiler. Ancak siz bu planlamayı kalbinizi yerinden sökecek birine göre yapmaya razısınız. Artık bu planlar konusunda biraz esnemeye başka birine göre de yaşamaya hazır gibisiniz. En azından deneyebilirsiniz.
Bir ilişki istiyorsunuz ama birini istemiyorsunuz.
Yani aslında tabii ki birini istiyorsunuz ama bu kişi sizin hayatınızın odak noktası olsun istemiyorsunuz. İstediğiniz şey birbirinizin hayatına, hayallerine ve isteklerine saygı duyabileceğiniz, sağlıklı biriyle ilişki yaşamak. Siz başka birinin sizi tamamlaması gereken bir boşluk değilsiniz. Bu ilişkide kendiniz olarak var olmak istiyorsunuz.
Yalnız kalmaktan korkmuyorsunuz.
Bir ilişkiniz var diye siyam ikizi gibi aynı şeyleri yapmak ve 7/24 bir arada olmak zorunluluğunu artık hayatınızda istemiyorsunuz. Yalnız geziler veya etkinliklere devam edebileceğiniz güzel anları birlikte paylaşabileceğiniz bir ilişkiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Artık bir plan sizing istediğiniz gibi yürümediğinde karşınızdakine pasif agresif mesajlar atmayacak kadar olgunsunuz.
Kriterlerinizi yeniden düzenlediniz.
Eskiden olsa tek bir profil fotoğrafından bile sülalesine kadar seceresini çıkarır tez zamanda da kararınızı verirdiniz. Kriterleriniz Disney prensesi kriterlerinden bile yükseklerdeydi. Ancak şimdilerde kendinizi daha açık fikirli ve yeni deneyimlere daha açık hissediyorsunuz. Çünkü aradığınız şey daha gerçekçi bir şey. Bu nedenle sizinle arasında nasıl bir fark olabileceğini daha yakından görebilmek için onunla bir şeyler içebileceğinizi düşünüyorsunuz.
Umutlusunuz.
Sevgi bu, ne zaman, nerede, hangi şartlarda geleceğinin belli olmayacağını biliyorsunuz. Ancak bir yandan aradığınız aşkı bulacağınıza dair de kuvvetli bir inancınız var. Unutmayın ki, inanmak başarmanın yarısıdır. Çok yakında başarılı bir birlikteliğe adım atacaksınız. Hazırsınız!
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