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    Ölen askerin annesi: Trump bize saygısızlık yaptı

    BBC Türkçe
    19.10.2017 - 09:11 | Son Güncelleme:

    Nijer'de ölen bir ABD askeninin annesi, bir kongre üyesinin Başkan Donald Trump'ın askerin dul eşiyle telefon konuşmasında "saygısızlık" yaptığını doğruladı.

    Kongre Üyesi Frederica Wilson Trump'ın askerin eşi Myeshia Johnson'a "Neye yazıldığını biliyordu ama sanırım yine de acı veriyor" dediğini söyledi. Trump ise, Wilson'ın söylediklerinin "tamamen hayal ürünü" olduğunu savundu.

    Çavuş David Johnson Nijer'de radikal İslamcı militanlar tarafından bir baskında öldürülen dört Amerikan askerinden biriydi. Trump, 4 Ekim'de ölen askerlerin ailelerini aramadığı için eleştiriliyordu.

    Johnson'ın annesi Cowanda Jones-Johnson, Senatör Wilson'ın anlattıklarını doğruladı. Washington Post'a konuşan anne Johnson "Başkan Trump, oğluma, kızıma ve ayrıca bana ve eşime saygısızlık yaptı" dedi. Bu arada Trump'ın bir de, ölen bir askerin babasına para yardımı önerip daha sonra bu parayı ödemediği iddiaları ortaya çıktı.

    Washington Post'a konuşan asker babası"Bana 'Sana kişisel hesabımdan 25 bin dolarlık bir çek yazacağım'dedi" diye konuştu. Florida'daki bir bölgeyi temsil eden Wilson, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın askerin cenazesi memleketi Miami'ye ulaşmadan hemen önce aradığını syöledi. Wilson Trump'ın sözlerini, telefonun açık hoparlöründen duyduğunu anlattı.

    Wilson "Bunu bir telefon görüşmesinde söyleyebilirsiniz, ancak yas tutan bir dula söylemezsiniz. Herkes bir savşa giderseniz, canlı geri dönmeyebileceğinizi biliyor. Ancak bunu yas tutan bir kadına hatırlatmazsınız" dedi.

    Wilson Washinton Post'a, üçüncü çocuklarını bekleyen asker eşinin, konuşmadan sonra gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

    Etiketler: ABD , abd başkanı donald trump
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