Ölen AK Partili Adıyaman'ın ardından Jırki aşireti yas ilan etti

2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti'den Şırnak'tan 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Lezgin Adıyaman, dün akşam Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Ayvalık Köyü'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hemen Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıyaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından dün gece Ayvalık Köyü'nde defnedilen Lezgin Adıyaman için bugün Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman'ın evinde taziye kuruldu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeral Veli Tarakçı, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile bazı kurum temsilcileri, helikopterlerle Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Ayvalık Köyü'ne geldi. Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman ve aşiretin önde gelen isimleri tarafından karşılanan Vali Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra taziyede merhum Lezgin Adıyaman ruhuna fatiha okudu. Bir süre burada taziyede kalan Vali Aktaş ve bareberindekiler, daha sonra helikopterle Şırnak'a geri döndü.