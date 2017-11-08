OLED ekranlar kullanıcıların canını fena sıkabilir!

Öncelikle şunu baştan belirtelim. Birazdan bahsedeceğimiz OLED ekran arızaları tamamen sizin kullanım şeklinizle de alakalı olabilir. Kısacası, ekranınızın ömrünü büyük oranda sizin kullanım tarzınız ve kullanım süreniz belirleyecektir.

Son dönemde çıkan akıllı telefonlara baktığımızda OLED ekran kullanan cihazların sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle üst segment olarak tabir ettiğimiz yelpazedeki modellerin bir çoğu, OLED, AMOLED ya da Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor.

DonanımGünlüğü'nün haberine göre farklı üreticiler, kendi panelleri için farklı isimler kullansalar da pek çoğunun üretim mantalitesi aynı diyebiliriz. Samsung AMOLED der, LG S-OLED der, önemli olan bu ekranların temelinde OLED teknolojisini barındırıyor olması.