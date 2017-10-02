Öldürüp böyle poz verdiler

Yazıbaşı Mahallesi mevkiinde bir grup avcı, mahsullere zarar veren domuzun öldürülmesi için sürek avına çıktı. Yazıbaşı yakınlarındaki dağlarda dolaşan Nevruz Ali Yeğ, Ali Yıldız ve Mehmet Ali Avcı, rastladıkları yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki domuzu avladı. 3 yerinden isabet eden saçmalarla vurulan domuzu görenler, şaşkına döndü.

Traktörle birlikte Yazıbaşı’na getirilen domuzu görenler, şaşkınlık yaşadı, fotoğraf çekti. Avcılar, daha sonra domuzu av köpeklerine yem etti.

Domuzu vuranlardan olan Nevruz Ali Yeğ, "Yıllardır bölgede avcılık yapıyoruz. Birçok kez domuz avladık ama böylesini ilk kez vurduk. Daha önce bu kadar büyük bir domuzu ne gördüm ne de duydum" dedi.