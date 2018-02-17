Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler > Gündem>Öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocukları bulundu... Şüpheliler çiftin yanında çalışıyormuş

    Öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocukları bulundu... Şüpheliler çiftin yanında çalışıyormuş

    Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
    17.02.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul Arnavutköy'de öldürülen çiftin, olay günü ortada olmayan ve polis tarafından aranan 10 yaşındaki kızları N.N. bulundu. Olay günü üvey amcasının evinde olduğu ortaya çıkan N.N.’nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ise çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı.

    Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr’ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin ise çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çiftin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Poliste sorgularına devam edilen ve suçlamaları kabul etmeyen İmadeddin E.. ile Mhd K’nın çiftin emlakçı dükkanında çalıştıkları tespit edildi. 

    Öte yandan Suriyeli Kırıdı’nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı N.N.’nin 11 Şubat’ta bakıcısı tarafından annesinin gelmemesi üzerine önce bir arkadaşına bırakıldığı buradan da üvey amcası tarafından alındığı öğrenildi. Polis tarafından amcasının evinde bulunan N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Yetkililer soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, cesetlerden, evden ve ağızlarını bantlamakta kullandıkları bantlardan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma işlemlerinin kriminal laboratuarında incelenmesinin sürdüğünü söylediler.

    Etiketler: Arnavutköy , Nısrın Kırıdı , cinayet , Muhammet Mahmut Bachr , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri